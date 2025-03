101 Dalmatyczyków w legijnej odsłonie w CZD

Środa, 19 marca 2025 r. 09:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie wraz ze wsparciem kibiców Legii z wielu różnych grup i dzielnic, m.in. Ochoty, Włoch i Zielonki, w ostatnich dniach odnowili ściany na dawnym Oddziale Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. "Pomimo że jest to ogromne wyzwanie logistyczne nie zastanawialiśmy się ani chwili, bo jak nie my, to kto" - relacjonują Dobrzy Ludzie.









To dopiero początek prac na tym oddziale, ale oprócz odnowienia ścian, w jednej z sal powstało graffiti z postaciami z bajki "101 Dalmatyńczyków", oczywiście z legijnymi akcentami. A przed legionistami jeszcze mnóstwo pracy w CZD. Zachęcamy do zakupu "dobroludziowych" pamiątek, wrzucania pieniędzy do ich puszki (choćby w Żylecie) - cały zysk przeznaczany jest bowiem na takie właśnie szczytne działania.