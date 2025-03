Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów Wlkp.

Sobota, 22 marca 2025 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed koszykarzami Legii domowe spotkanie ze Stalą Ostrów Wielkopolski, które będzie okazją do rehabilitacji za słaby występ przed własną publicznością z Czarnymi. Ekipa z Wielkopolski w obecnym sezonie zmaga się z plagą kontuzji, a ponadto bardzo słabo spisuje się na wyjazdach. Co oczywiście nie oznacza, że "Zielonych Kanonierów" czeka spacerek. Ostatnie mecze pokazują, że Legia powoli zmienia swój styl gry, ale do ideału wciąż jeszcze daleko i mamy nadzieję, że w niedzielnej rywalizacji nasi zawodnicy zrobią kolejny krok w stronę play-off oraz nowego stylu gry, który stara się wpoić graczom Heiko Rannula.









Stal obecnie zajmuje 12. miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi z bilansem 8-13. Podopieczni Andrzeja Urbana cały czas nie mogą być pewni utrzymania, a z drugiej strony na pewno będą walczyli o awans do play-in, na co również mają szanse (tylko dwa punkty straty). Sytuacja kadrowa "Stalówki" jest w tym sezonie nie do pozazdroszczenia. Wykonano już wiele zmian, a cały czas ktoś kolejny wypada z rotacji do końca sezonu. Wydawało się, że kiedy w Ostrowie zatrudniono - doskonale znanego z występów w Stali w obecnym sezonie - Aigarsa Šķēle (o którego zabiegały także inne polskie kluby), klub będzie mógł powalczyć o coś więcej niż tylko udział w play-off. Skele rozpoczął sezon w Bundeslidze, a na polskie warunki jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji. Stąd wielka mobilizacja wśród wielkopolskich biznesmenów, by zapewnić finansowanie kontraktu Łotysza. Ostatecznie Šķēle zagrał w zaledwie pięciu spotkaniach (śr. 12.6 pkt. i 5.4 as.), po czym doznał poważnej kontuzji, w związku z którą, na parkiecie nie zobaczymy go do końca sezonu.



W związku z zakontraktowaniem Łotysza, rozwiązano umowę z Tyquan Rolonem, który uznano - nie będzie w klubie potrzebny. W połowie listopada na pozycję numer 1-2 sprowadzono Litwina, Adasa Juškevičiusa, który debiutował w meczu z Legią. Na pewno jest wyróżniającą się postacią Stali, jednym z jej liderów, który zdobywa 13.4 pkt. na mecz i trafia świetne 45.4% rzutów za 3 punkty. Wcześniej kontuzji doznali także Mart Rosenthal, który zerwał więzadło krzyżowe, a także Jakub Parzeński, który wrócił po prawie sześciu latach do gry w ekstraklasie po przymusowej przerwie spowodowanej zawieszeniem za złamanie przepisów antydopingowych oraz kontuzją. I kiedy wydawało się, że powrót Parzeńskiego można uznać za niezwykle udany, jego licznik gier w OBL zatrzymał się na siedmiu, a wszystko za sprawą zerwania ścięgna Achillesa... To jednak nie koniec kłopotów Stali - w spotkaniu we Włocławku, złamania kości ręki doznał Mateusz Zębski - zawodnik jest już po operacji, ale w tym sezonie nie pojawi się więcej na boisku. Podobnie jak David Brembly, którego rehabilitacja po kontuzji z zeszłego sezonu wciąż się przeciąga.



Według mediów, trener Urban otrzymał zapewnienie, że może poszukiwać jeszcze jednego wzmocnienia w miejsce Zębskiego. Czasu na ostateczną decyzję jest niewiele, bowiem z końcem marca zamyka się okno transferowe w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dodajmy, że w meczu z Anwilem, którym kontuzji doznał Zębski, debiutował zakontraktowany w miejsce Aigarsa - Jalen Riley. Jeśli wziąć pod uwagę te wszystkie przeciwności losu oraz fakt, że obecny sezon Stal rozpoczęła bez... kontuzjowanego Damiana Kuliga, to obecna sytuacja drużyny i tak nie jest najgorsza. Kulig rozegrał już 13 meczów i jest bardzo ważną postacią w rotacji - notuje 13.9 pkt. (39.2% za 3) oraz 5.8 zb. na mecz. Świetny pierwszy sezon w OBL rozgrywa przebojowy Paxson Wojcik (śr. 12.8 pkt.), który czeka na nadanie polskiego obywatelstwa. Dobrym wyborem na pewno był belgijski podkoszowy, Tim Lambrechtm zdobywający 12.3 pkt. na mecz, który przede wszystkim wyśmienicie radzi sobie na obu tablicach (śr. 7.0 zbiórki). Ważne role w zespole odgrywają także skrzydłowy z Estonii, Siim-Sander Vene (śr. 10.5 pkt.), Maximilian Egner (śr. 4.1 pkt. w 14 min.) oraz podkoszowy Jan Wójcik (śr. 4.1 pkt. w 15 min.).



Stal z ostatnich pięciu meczów wygrała tylko jeden - domowe spotkanie z Treflem (+13). Później przegrali we Włocławku (-13) oraz ponieśli porażkę przed własną publicznością z Twardymi Piernikami (-6). Ekipa z Ostrowa Wlkp. słabo radzi sobie na obcych parkietach - na wyjazdach zanotowali dotychczas tylko jedną wygraną w ośmiu występach.



W pierwszym meczu z Legią, w Ostrowie Wielkopolskim, górą byli legioniści, którzy zwyciężyli 90:75, a najlepiej punktowali wtedy Kameron McGusty (22) i Andrzej Pluta (21). Przed rokiem legioniści dwukrotnie przegrali ligowe mecze ze Stalą, z kolei triumfowali w finale Pucharu Polski w Sosnowcu. Ostatnimi czasy Legia słabo spisuje się w domowych meczach z żółto-niebieskimi - to wielkopolanie wygrali trzy ostatnie mecze w hali na Bemowie. Ostatnia wygrana ze Stalą w stolicy miała miejsce blisko trzy lata temu - 24 kwietnia 2022 roku, kiedy Legia wygrywając 85:81 zapewniła sobie awans do półfinału play-off.



Legioniści do meczu przystąpią po przegranym rewanżowym meczu z rumuńskim CSO Voluntari w 1/4 finału European North Basketball League. Legioniści nie zdołali awansować do Final Four, który odbędzie się w kwietniu w Bratysławie. Teraz podopieczni Heiko Rannuli mogą skoncentrować się na lidze i muszą wygrywać przede wszystkim na własnym parkiecie. Co niestety w tym sezonie wychodzi Legii bardzo słabo. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, na Bemowie mamy bilans 8-8, a w lidze: 5-6. Do Rumunii nasz zespół poleciał bez Andrzeja Pluty, który po lekkim urazie musiał chwilę odpocząć. W niedzielnym meczu estoński szkoleniowiec powinien mieć już wszystkich do dyspozycji i mamy nadzieję, że drużyna przystąpi do spotkania zmobilizowana jak należy i od pierwszej minuty narzuci swój styl gry.



Początek niedzielnego meczu zaplanowano na godzinę 13:30. Bezpośrednia transmisja dostępna będzie na platformie Emocje.TV. Bilety kupować można TUTAJ, a także w dniu meczu od 12:00 przy wejściu do hali. Pod główną tablicą wyników znajdować się będzie nasz kącik dziecięcy, jak również klubowy sklepik. W przerwie meczu, w Koszykarskiej Kumulacji LOTTO nagroda główna wynosić będzie 3000 złotych. Zapraszamy na Bemowo!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 18-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 79,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,9%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 412 (śr. 19,6), Andrzej Pluta 256 (12,2), Michał Kolenda 220 (11,0).



Przewidywana wyjściowa piątka: Keifer Sykes, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87).



Ostatnie mecze obu drużyn:

16.11.2024 Stal Ostrów Wlkp. 75:90 Legia Warszawa

18.02.2024 Legia Warszawa 94:71 Stal Ostrów Wlkp. (finał PP, Sosnowiec)

04.02.2024 Legia Warszawa 88:96 Stal Ostrów Wlkp.

21.10.2023 Stal Ostrów 71:53 Legia Warszawa

06.06.2023 Stal Ostrów 85:88 Legia Warszawa (o 3. miejsce)

03.06.2023 Legia Warszawa 73:85 Stal Ostrów (o 3. miejsce)

28.04.2023 Stal Ostrów Wlkp. 90:87 Legia Warszawa

01.01.2023 Legia Warszawa 68:96 Stal Ostrów

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



TASOMIX ROSIEK STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 8-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,6 / 84,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,9%



Skład: Adas Juškevičius, Paxson Wojcik, Aigars Šķēle, Jalen Riley, Aleksander Smektała (rozgrywający), Märt Rosenthal, Jacek Rutecki, Stanisław Tyc, Nikodem Ratkowski, Antoni Waniak (rzucający), Maximilian Egner, Tim Lambrecht, Siim-Sander Vene, Mateusz Zębski, Dominik Bieganek, David Brembly (skrzydłowi), Damian Kulig, Jan Wójcik, Jakub Parzeński, Tomasz Pływaczyk (środkowi).

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Najwięcej punktów: Damian Kulig 181 (śr. 13.9), Adas Juškevičius 201 (13.4), Paxson Wojcik 269 (12.8), Tim Lambrecht 246 (12.3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Adas Juškevičius, Paxson Wojcik, Siim-Sander Vene, Tim Lambrecht, Damian Kulig.



Wyniki: Dziki (w, 88:63), Czarni (d, 70:66), Spójnia (w, 79:73), Trefl (w, 96:81), Anwil (d, 85:87), Twarde Pierniki (w, 90:83), Legia (d, 75:90), Górnik (d, 80:70), GTK (d, 85:97), Arka (w, 79:91), Śląsk (d, 88:81), King (d, 82:83), MKS (d, 92:89), Start (w, 105:90), KZastal (d, 84:70), Dziki (d, 94:67), Czarni (w, 87:83), Spójnia (d, 75:89), Trefl (d, 95:82), Anwil (w, 92:79), Twarde Pierniki (d, 87:93).



Termin meczu: niedziela, 23 marca 2025 roku, g. 13:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski