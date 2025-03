W sobotę walki legionistów na gali RFA w Sosnowcu

W najbliższą sobotę, 22 marca w Sosnowcu odbędzie się gala RFA, w trakcie której odbędzie się wiele ciekawych walk MMA oraz bokserskich. W klatce zobaczymy m.in. fanatyka Legii oraz reprezentanta Uniq Fight Club, Michała Bławdziewicza , który w kat. ciężkiej zmierzy się z Węgrem, Norbertem Borovszkym. Michał dotychczas świetnie spisywał się w kick-boxingu, gdzie podobnie jak wcześniej Arek Wrzosek, startował na galach Glory. Z kolei walki bokserskie stoczą reprezentanci Legia Fight Club - Marcin Chraniuk w kat. -110kg walczyć będzie z Czechem, Davidem Hudakiem, a Hubert Łąkowski w kat. -93kg stoczy pojedynek z Sebastianem Molkiem (Słowacja). Bilety do kupienia TUTAJ . Mocno Legia!

