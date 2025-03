Kilka dni wolnego legionistów

Najbliższy trening całej drużyny zaplanowany jest na poniedziałek. Wówczas rozpoczną się bezpośrednie przygotowania do starcia z "Portowcami". Mecz 26. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Pogoń Szczecin odbędzie się w piątek, 28 marca o godz. 20:30.

W poniedziałek po meczu z Rakowem Częstochowa piłkarze Legii mieli regenerację w LTC. Od wtorku do niedzieli sztab nie zaplanował zajęć całej drużyny na boisku. Trener Goncalo Feio uznał, że zawodnikom przyda się odpoczynek. Niektórzy gracze będą pracowali indywidualnie i z fizjoterapeutami, a sześciu przebywa na zgrupowaniach swoich reprezentacji.

tyLko LEGIA - 19 minut temu, *.. należy się zdecydowanie, dziwne że nie Dubaj odpowiedz

majusL@legionista.com - 22 minuty temu, *.174.42 No tak. Gwiazdory muszą dostać urlop za spaniałe wyniki. No brawo. Gratulacje!! odpowiedz

L - 27 minut temu, *.chello.pl Ja rozumiem kilka dni wolnego w przerwie na reprezentacje, ale prawie tydzien?!



I od poniedzialku beda przygotowania na Pogon, bo przeciez znowu trzeba wymyslic taktyke pod rywala, zamiast pracowac swoje i grac swoje, a nie wiecznie sie dostosowywac pod rywala. odpowiedz

