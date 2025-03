Podsumowanie marcowej zbiórki krwi na Legii

Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w honorowej zbiórce krwi na Stadionie Legii! Tych, którym nie udało się oddać krwi, prosimy o przygotowanie się na kolejną naszą zbiórkę. Dla krwiodawców czekało wiele atrakcji takich jak: - bilety na mecz Legii - pyszny żurek - dyplom-podziękowania - okolicznościowe magnesy - loteria - koszulki Krwawy Sport i inne. Dziękujemy za nieocenioną pomoc przy organizacji zbiórki: Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa Legia Warszawa Krwawy Sport Legia PamiętaMY legijna grupa Błonie Dziękujemy również tym, którzy uatrakcyjnili sobotni pobyt przy Łazienkowskiej 3 swoją obecnością bądź wsparli nas w innej formie: Legia Sekcja Koszykówki Legia Futsal Legia Rugby Sekcja Kobiet Viaduct Pizza Powiśle Inter Europol Drukarnia PROMS M. Stępniewski Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL JWK Lubliniec - Cisi i skuteczni Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław" Stowarzyszenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Dobrzy Ludzie - kibice Legii dzieciom Old Fashion Man Club Magic Moments Events Nie może również zabraknąć podziękowań dla personelu medycznego z RCKiK w Warszawie, który obsługiwał trzy krwiobusy. Przekazujemy jeszcze mocne uściski tym, którzy odpowiedzieli na hasło "Są psy, którym warto pomagać..." i przynieśli karmę dla zwierzaków. Wszystkie dary trafiły już do schroniska. Teraz będzie czas na regenerację, zbieranie nowych sił i widzimy się ponownie 9 sierpnia 2025 roku na stadionie Legii. Już teraz rezerwujcie termin!

8 marca na stadionie Legii Warszawa odbyła się kolejna honorowa zbiórka krwi. Akcję zorganizował KHDK PCK Krewcy Legioniści wraz ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa. W akcji brały udział 3 autokary krwiobusy z RCKiK w Warszawie. Do oddania krwi zgłosiło się 211 osób a krew oddało 152 osoby. Łącznie zebranych zostało ponad 68 litrów krwi!

