Sonda: Notowania Goncalo Feio spadają

Do tej pory Portugalczyk prowadził stołeczny zespół w 49 spotkaniach, z czego 58% było zwycięskich, a średnia punktów to 1,92 na mecz. Przez cały okres trwania sondy 33% wybieraliście opcję "dobrze", a 25% "dostatecznie". Do tej pory okres najniższych ocen przypadł na wrzesień. W październiku zespół wrócił na właściwe tory, a tym samym poprawiły się oceny pracy szkoleniowca. Z kolei od początku rundy wiosennej ocena pracy systematycznie się obniża - w ostatnim tygodniu spadła do 2,6.

Od początku zatrudnienia Goncalo Feio na stanowisku trenera Legii codziennie oceniacie jego pracę. W 11 miesięcy oddaliście 63 tysiące głosów w naszej sondzie. Całkowita średnia ocena wynosi 3,17 w skali 1-5, gdzie 1 - oznacza bardzo słabo, a 5 - bardzo dobrze. Średnia obecnego sezonu to 3,21 , ale w ostatnich tygodniach notowania znacznie się obniżyły, co prezentujemy poniżej na szczegółowych wykresach tydzień po tygodniu.

Komentarze (10)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

może jest tak że - 34 minuty temu, *.vodafone-ip.de po jesieni kiedy drużyna zagrała bardzo dużo meczów to wyniki wydolnościowo szybkościowe tak spadły że zimą mocne treningi by ich wykończyły



fejo i tak był na wylocie więc wybrał mniejsze zło i skupił się na przygotowaniach do pojedynczych meczów w PP i LK



i jeśli tak było/jest to uważam za małe usprawiedliwienie





natomiast dużymi głazami do jego ogródka jest nieumiejętność zbudowania szczelnej obrony i postawienie na rosołkowatego łapacza ze szportingu



klepnięcie serdelka z wąsikiem z mielca to sabotaż



zgoda na budowlańca z emiratów francuskich i średniowiecznego afroszfajcara i oddanie ich potem na wypożyczenie to też sabotaż





tak czy siak to musi on się jeszcze dużo uczyć trenerki ale jak najszybciej niech to robi w innym klubie



nie do zobaczenia odpowiedz

WPR - 1 godzinę temu, *.wlantech.pl Partacz i jak to mogło trafić na Ł3 ?👎 odpowiedz

i o czym to swiadczy? - 2 godziny temu, *.vectranet.pl ze kibice są jak chorągiewki...

Wystarczą dwa, trzy zwyciestwa i by trenera na rekach nosili; dwa, trzy mecze bez wygranej, to by go zywcem pochowali...i nie mowie tu akurat o feio, bo tak tu jest z kazdym trenerem... odpowiedz

Bat - 2 godziny temu, *.orange.pl Tak krawìec kraje, jak mu materii staje. Nie jest to legia naszych marzeń. Bez napastnika, który strzela min. 15 goli, szczlnej obrony, nie tracącej głupich goli nic się więcej nie wydoli. Cieszmy się z tego,co mamy, a rozlecznie po sezonie.

Puchar ma być nasz, nie damy go nikomu. Teraz

Zadymy sabotowanie nic nie dadzą poza destrukcją. Widać, co dał najlepszy doping w tym roku na Molde. Tak trzymać! Kibic Legii od 63 lat. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Feio to taki gość który płynie dziurawą łódką.

Stara się wybierać wodę ale więcej wody przybywa niż ubywa. Do końca nie będzie wierzył że ta łódka i tak zatonie. odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niezależnie od tego jaki mamy zarząd, jakie transfery, jaki skład...

Można go poprowadzić lepiej.🧐 odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl to moglby być jedynie asystent treneraz ale ciekawe co bedzie jak fejo np rzuci butelka wody w trenera druzyny przyjezdnej albo jakiegos wysoko postawionwgo delegata eufa. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl Ja uwazam, ze to dobry trener, szacun za stworzenie druzyny, ktora za nim idzie, za szukania rozwiazan w ustawieniu i przede wszystkim przejsciu na 4 obroncow, ale jednakowoż bym go zwolnil bo uwazam, ze potrzeba nam trenera, ktory wprowadzi wiecej luzu, da pograc pilkarzom, bedzie odwazny w wyborach, spokojny, wymagajacy a nie bedzie wiecznie walczylw oblezonej twierdzy, opieral swojego warsztatu na charyzmie, walce i przede wszystkim dostosowywaniu sie taktycznym do rywala. Chce zeby Legia wychodzila ze swoja gra na kazdy mecz. W koncu po to mamy najwyzszy budzet i mozliwosci, zeby stworzyc druzyne taka jak chcemy a nie, ze my jedziemy do Czestochowy ze specjalnym planem taktycznym zamiast wyjsc i grac swoje, wrecz spychac rywala do defensywy jak Barcelona w ostatnim trudnym meczu z Atletico. Pojechali i pokazali swoje DNA. U nas mi tego brakuje, jest ciagle dostosowywanie sie do rywala, zamiast skupic sie na rozwoju swojej druzyny i poszczegolnych pilkarzy. Powinnismy ta naszą bute i wyzszosc przkuc w pozytywne rzeczy, nie powinno nas obchodzic jak gra rywal, jakie am mocne strony, tylko to rywal powinien o tym myslec w stosunku do nas. Szukalbym jakiegos znanego nazwiska, ktory da tym pilkarzom grac albo Magiere. odpowiedz

Kokosz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Brakuje opcji:

Taki trener nigdy nie powinien trafić do najlepszego w Polsce odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Moja statystyka się nie zmienia - ile razy klikam to zawsze "bardzo słabo"💩 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.