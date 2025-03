III liga: Legia II Warszawa 3-1 Sokół Aleksandrów Łódzki

W meczu 23. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z zajmującym ostatnie miejsce w tabeli Sokołem Aleksandrów Łódzki 3-1. Do przerwy było 0-0. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 5 kwietnia, na wyjeździe z GKS-em Bełchatów.

ekspert - 7 godzin temu, *.chello.pl Mozie do pierwszego zespolu. Ten dzieciak wyglada jakby mial ze 100 meczow rozegranych w ekstraklasie. Ale ma spokoj, luz, panowanie nad pilka, umie podac, umie strzelic. Dajcie mu zadebiutowac jak i tak juz nie gramy o nic. odpowiedz

RoadrunnerWhiteLegion - 6 godzin temu, *.centertel.pl @ekspert: Racja jakby trenerem był przykładowo Janek Urban to ten nastolatek już by zadebiutować zdąrzył a kto wie może więcej by pograł jak taki Sarapata notabene też pomocnik. odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.chello.pl @ekspert: akurat dzisiaj bramka dla sokoła po jego stracie na własnej połowie 2 minuty wcześniej zrobił dokładnie to samo i dostał kartkę... Momentami zbyt nonszalancka gra ale fakt że ma ta lewa nogę i luz przy piłce i ładna bramka na 3-1 odpowiedz

