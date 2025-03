Legia Warszawa 2-4 Constract Lubawa

Już w 25. sekundzie spotkania padła pierwsza bramka dla Legii. Była efektem pierwszej akcji w tym meczu, po dobrym podaniu z prawej strony od Jarosława Żmijewskiego, Lifanow tylko dostawił nogę. W odpowiedzi w 6. minucie pięknym, precyzyjnym uderzeniem z lewej strony popisał się Kacper Sendlewski. W 18. minucie nabiegający środkiem Adriano Lemos huknął na bramkę Warszawskiego, a odbita jeszcze od słupka piłka wpadła do siatki. Tuż po przerwie goście ponownie trafili do siatki. Tym razem Claudinho przełożył sobie jednego z zawodników Legii i pewnym strzałem z dystansu podwyższył prowadzenie. W 29. minucie Christian Rodriguez zanotował samobójcze trafienie. W 33. minucie legioniści mieli trochę szczęścia - Oskar Szczepański uderzył na bramkę, a golkiper źle odczytał to uderzenie i rzucił się w inną stronę. Na ostatnie 3 minuty stołeczny zespół wycofał bramkarza. Jeszcze Storożuk próbował zagrozić bramce Constractu, ale się nie udało. Legia Warszawa 2-4 (1-2) Constract Lubawa 1-0 - 00:25 Denys Lifanow 1-1 - 05:37 Kacper Sendlewski 1-2 - 17:18 Adriano Lemos 1-3 - 23:11 Claudinho 1-4 - 28:56 Christian Rodriguez (sam.) 2-4 - 32:10 Oskar Szczepański Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denys Lifanow, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij rezerwa: 29. Bartosz Wałachowski, 88. Adam Świątkowski, 7. Andre Luiz, 14. Fabinho, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado Constract: 96. Gutta, 4. Pedro Pereira, 10. Claudinho, 12. Pedrinho, 13. Tomasz Kriezel rezerwa: 18. Nicolae Neagu, 5. Kacper Sendlewski, 6. Paweł Kaniewski, 7. Adriano Lemos, 8. Everton Ferreira, 11. Joao Miguel, 17. Szymon Licznerski, 59. Nicolas Menendez, 80. Łukasz Frankiewicz żółte kartki: Mykyta Storożuk - Nicolas Menendez Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

W meczu 27. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrała z Constractem Lubawa 2-4. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Kolejne spotkanie rozegrają 5 kwietnia, na wyjeździe z zespołem AZS UŚ Katowice.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Go go - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szkoda straconej 3 i 4 bramki bo końcówka meczu należała do Nas i wynik mógł by być inny, ale szacunek za walkę do końca , mocno Legia odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.