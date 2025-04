Trwa 27. kolejka Ekstraklasy. W piątek Stal podzieliła się punktami z Cracovią, a Widzew pokonał Lechię. W sobotę Radomiak uległ na własnym stadionie Zagłębiu, a Śląsk zremisował z Motorem. Z kolei Lech pokonał Koronę i nie odpuszcza walki o mistrzostwo. W niedzielę Legia zagra w Zabrzu. Będzie to druga wizyta stołecznego zespołu na Górnym Śląsku w tym tygodniu. Po raz kolejny Raków zagra w poniedziałek, mając tę przewagę, że znać będzie już wszystkie pozostałe wyniki.

Ronaldo - 04.04.2025 / 15:50, *.myvzw.com @ „Miodulski” musi odejść

Nie ośmieszaj się człowieku

Mioduski nigdzie się nie wybiera bo to jest dobry intratny biznes tyle w temacie. Niestety kosztem naszej Legii odpowiedz

Miodulski musi odejść - 04.04.2025 / 14:30, *.98.199 Istnieje spora szansa że po tej kolejce lądujemy na 8 miejscu w tabeli. Fajo i Miodulski WON! odpowiedz

Wolfik - 04.04.2025 / 17:32, *.centertel.pl @Miodulski musi odejść: Nawet jeśli, to co to ma za znaczenie? odpowiedz

Miodulski musi odejść - 12 godzin temu, *.61.168 @Wolfik: jak ci bez różnicy to leć na polonię odpowiedz

wolfik - 44 minuty temu, *.mm.pl @Miodulski musi odejść: Idiotyczny komentarz w stylu łebka z z byłego gimnazjum. Na dodatek bez zrozumienia kontekstu mojego komentarza.

szkoda mojego czasu na tłumaczenia, bo i tak nie skumasz. odpowiedz

