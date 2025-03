Koszykówka

Legia piąta w MP U-19

Poniedziałek, 24 marca 2025 r. 11:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy Legii Warszawa zajęli piąte miejsce w finałach mistrzostw Polski do lat 19, które rozegrano w Gdyni. Podopieczni Macieja Jankowskiego byli naprawdę bliscy awansu do półfinału. W dwóch pierwszych spotkaniach legioniści byli o krok od wygranych, a po zwycięstwie 99:63 ze Stalą Ostrów, musieli czekać na wynik meczu Śląska z GTK. W przypadku wygranej wrocławian, to nasz zespół zagrałby w jednym z półfinałów. Ostatecznie nieznacznie zwyciężyli gliwiczanie, a Legia zagrała w sobotę o piąte miejsce z Treflem.



W meczu tym sopocianie zdecydowanie lepiej rozpoczęli, ale druga kwarta była świetna pod kątem gry obronej warszawiaków. Losy spotkania rozstrzygnęły się w IV kwarcie, wygranej przez Legię 32:26, a cały mecz nasz zespół wygrał 86:77. Najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobył Błażej Czapla - 26.



Cały zespół Legii zasługuje na spore wyróżnienie - brawo za osiągnięty wynik!



19.03, Gdynia: GTK Gliwice 79:77 (18:19, 17:20, 16:19, 28:19) Legia Warszawa

GTK: Samuel Gusławski 21 (2), Mikołaj Jopek 16, Piotr Łosiak 15 (2), Jakub Cisowski 11 (1), Miłosz Majewski 9 (1), Filip Poradzki 7, Kacper Wójt 0, Dominik Kondratowicz 0, Marcin Kowalski 0, Oliwier Kogut -, Marcel Walczuk -, Jeremiasz Santarius -.

trener: Marcin Kloziński, as. Kosma Kołcz



Legia: Julian Dąbrowski 18, Krzysztof Antosik 16 (3), Błażej Czapla 10 (2), Jakub Gomółka 8, Tytus Antoniuk 6, Wojciech Jasiewicz 6 (2), Eryk Frużyński 6, Kamil Kisiel (k) 4, Dawid Niedziałkowski 3, Patryk Redłowski 0, Tristan Witeńko -, Igor Jankowski -.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki, Michał Spychała



Sędziowie: Michał Cieśla, Mikołaj Makowski, Jakub Wróblewski ; Komisarz: Marek Gotartowski

Widzów: 70



20.03, Gdynia: Legia Warszawa 78:92 (20:19, 25:22, 21:24, 12:27) Exact Forestall Śląsk Wrocław

Legia: Julian Dąbrowski 18, Dawid Niedziałkowski 15, Jakub Gomółka 10, Błażej Czapla 9 (1), Kamil Kisiel 9 (1), Wojciech Jasiewicz 7 (1), Tytus Antoniuk 4, Krzysztof Antosik 3 (1), Eryk Frużyński 3, Patryk Redłowski 0, Tristan Witeńko 0, Igor Jankowski -.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki, Michał Spychała



Śląsk: Bartosz Mońko 23 (3), Maksymilian Leniec 17 (3), Bartosz Ptak 12, Borys Baran 11 (2), Jędrzej Musiał 10, Soprano Szelążek 8, Krystian Szafarski 7 (1), Mateusz Tomala 4, Rostyslav Lialko 0, Maciej Chyliński -, Piotr Samolak -, Mateusz Strzymiński -.

trener: Jacek Krzykała, as. Piotr Portas



Sędziowie: Michał Ostrowski, Michał Cieśla, Maciej Inerowicz ; Komisarz: Marek Gotartowski



21.03, Gdynia: Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wlkp. 63:99 (24:20, 15:31, 8:26, 16:22) Legia Warszawa

Stal: Aleksander Smektała 14, Tomasz Pływaczyk 10, Jan Rutecki 9 (3), Piotr Trawiński 6, Gracjan Mąkowski 6 (2), Tymon Kołpak 5 (1), Igor Wierny 4, Michał Ratajczyk 4, Maksymilian Sikora 2, Dominik Bieganek 2, Nikodem Roszczyk 1, Borys Szlachetka 0

trener: Vadim Czeczuro, as. Adam Kaczmarzyk



Legia: Błażej Czapla 16 (3), Dawid Niedziałkowski 14, Julian Dąbrowski 12, Jakub Gomółka 11 (1), Wojciech Jasiewicz 10 (2), Eryk Frużyński 9, Tytus Antoniuk 7, Patryk Redłowski 7 (1), Krzysztof Antosik 6, Kamil Kisiel 4, Igor Jankowski 3 (1), Tristan Witeńko 0.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki, Michał Spychała



Sędziowie: Damian Ottenburger, Mateusz Wiszniewski, Aleksandra Olęcka ; Komisarz: Andrzej Antonow



22.03, Gdynia: Energa Trefl 1LO Sopot 77:86 (24:18, 10:18, 17:18, 26:32) Legia Warszawa

Trefl: Franciszek Chac 20 (2), Filip Łącz 17 (3), Dawid Ksionek 15, Kacper Ambroziak 12 (1), Jan Czyżewski 6, Filip Tymański 3, Thijs Braam 2, Michał Nagel 2, Daniel Grzejszczyk 0, Mikołaj Gołębiowski 0, Kacper Ziółkowski 0, Tomasz Zawistowski 0.

trener: Marcin Stefański, as. Bartosz Zarembski



Legia: Błażej Czapla 26 (3), Julian Dąbrowski 15, Eryk Frużyński 14, Dawid Niedziałkowski 9, Wojciech Jasiewicz 8 (2), Tytus Antoniuk 7 (1), Jakub Gomółka 5 (1), Kamil Kisiel 2, Krzysztof Antosik 0, Tristan Witeńko 0, Patryk Redłowski 0, Igor Jankowski 0.

trener: Maciej Jankowski, as. Miłosz Warecki, Michał Spychała



Sędziowie: Mateusz Wiszniewski, Jakub Wróblewski, Natalia Gwizdała ; Komisarz: Marek Gotartowski



Końcowa klasyfikacja:

1. WKK Wrocław

2. Śląsk Wrocław

3. GAK Gdynia

4. GTK Gliwice

5. Legia Warszawa

6. Trefl 1LO Sopot

7. Grupa Strategia Gim92 Warszawa

8. Akademia Koszykówki Stal Ostrów Wlkp.