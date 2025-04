Komentarze (26)

(L)eming - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Mecz meczem ale komentatorzy to w trakcie parę orgazmów zaliczyli😂. odpowiedz

Mike - 10 godzin temu, *.com.pl Pogoń na drodze do rekordu śrubowania pozycji RUNNER-UP wiecznie drugi bez trofeum : 2 razy vice, 4 finały PP:) odpowiedz

majusL@legionista.com - 01.04.2025 / 23:05, *.174.42 pogon to faja ... odpowiedz

Jpk - 15 godzin temu, *.chello.pl @majusL@legionista.com: Ty jesteś faja odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com @majusL@legionista.com: 100% racja. Nie sluchaj tych kut@@@w jak Jpk. odpowiedz

Wolfik - 01.04.2025 / 21:23, *.chello.pl Pogoń awansowała spokojnie. My jutro również musimy wygrać, nie ma innej opcji. W innym przypadku większość obecnej ekipy powinna się zwyczajnie zacząć pakować. odpowiedz

13 - 01.04.2025 / 21:23, *.129.183 Pogoń w finale ... Great kur🥳. Już widzę jak nas zamiatają. odpowiedz

Kobo(L)t - 01.04.2025 / 20:52, *.stansat.pl Decyzje o zmianie trenera powinny zapaść po finale PP. odpowiedz

Hmm - 01.04.2025 / 20:11, *.chello.pl Finał Legia-Pogoń 🤛🏻👌🏻💪🏻 odpowiedz

Ronaldo - 01.04.2025 / 18:10, *.myvzw.com No chyba nikt nie myśli że Żewłak jest samobójcą i że Feio będzie nadal trenerem. Wiadomo że od nowego sezonu będzie nowy stary trener lol.

Tak piłkarzyki fajnie stali za treneiro ze taki zaj…sty. No to wypada tylko mieć nadzieję że wygrają mu ten puchar na pożegnanie. Szanse oceniam 50/50. To nie będzie spacerek i krótkie spodenki mogą nie wystarczyć. Wierzę że jednak się uda i na Narodowym z kim byśmy nie grali to puchar będzie nasz. odpowiedz

LTM - 01.04.2025 / 15:56, *.. jutro najważniejszy mecz, oczywiście pozostaje finał, ale to już dalsza perspektywa, a jak jakimś cudem jutro odpadną to się dopiero zadzieje odpowiedz

Wołomin NR - 01.04.2025 / 12:04, *.centertel.pl Finał z paprykarzem odpowiedz

LLL - 01.04.2025 / 10:56, *.centertel.pl Puchar jest nasz!ten puchar do nas należy!🏆 odpowiedz

Śmieszek - 01.04.2025 / 19:43, *.189.217 @LLL: Tak jak mistrzostwo 🤣 odpowiedz

LLL - 12 godzin temu, *.centertel.pl @Śmieszek: Jak masz jakieś wątpliwości to po co kibicujesz Legii?No chyba że jesteś z Chorzowa lub innej prowincji,ale w takim wypadku pomyliłeś portal. odpowiedz

Szpic - 01.04.2025 / 10:28, *.chello.pl Tak naprawdę to na obecną chwilę spotkanie w Chorzowie jest meczem sezonu. Wg mnie odpadnięcie z Ruchem oznacza natychmiastowe zwolnienie Feio (wówczas do końca sezonu prowadzi drużynę Astiz). Tylko wygrana prolonguje jego pracę do końca rozgrywek. I tak już jest jasne że w kolejnym sezonie Legia będzie miała nowego szkoleniowca. odpowiedz

K - 01.04.2025 / 12:02, *.plus.pl @Szpic: 100% racji. odpowiedz

Marcin - 01.04.2025 / 14:38, *.43.174 @Szpic: Mecz o wszystko w tym sezonie, nawet nie chcę myśleć co będzie jak odpadniemy. Faja leci na bruk(tego akurat nie jest mi żal), brak europejskich pucharów, drużyna w rozsypce do końca sezonu i pewnie bojkot na trybunach. odpowiedz

L - 01.04.2025 / 18:01, *.chello.pl @Szpic: a co da zwolnienie trenera kilka kolejek przed koncem sezonu? Mamy nei dosc, ze stracic pieniadze za odpadniecie to ejszcze tracic pieniadze za zerwanie kontraktu? Moze troche szacunku? Wywalczyl sobie mozliwosc prowadzenia druzyny z Chelsea i ma jej nie dostac bo przegra 1 mecz? A Astiz czym sobie zasluzyl prowadzeniem druzyny do konca sezonu? Tym, ze odpadl z Ruchem? Niezla logika. odpowiedz

L - 01.04.2025 / 18:06, *.chello.pl @Marcin: dzieki Feio gramy w 1/4 LKE, dzieki Feio za rok wicemistrz Polski zagra w el LM. Przypominam, ze Feio obejmowal druzyne bedaca za Rakowem i Lechem majac z nimi mecze na wyjazdach. Przywiozl 4 pkt, wskoczyl na podium, wszedl do LKE po trudnych eliminacjach, wyzszedl z grupy od razu do 1/8, wyciagnal wnioski z zeszlego roku (a nie byl wtedy trenerem) i ogral Molde, gra w 1/4 i jest wyzywany w przypadku odpadniecia z Ruchem i nie jest ci go zal. Niesamowite frajerstwo.



Druzyna w rozsypce? W ktorym miejscu masz druzyne w rozscype? Druzyna jest skonsolidowana a gosc pisze, ze jest w rozscypce. LOL odpowiedz

Legiak83 - 01.04.2025 / 19:14, *.supermedia.pl @L: Trenerze Fejo, po co ten kamuflaż 😜 odpowiedz

Piotrek - 01.04.2025 / 19:25, *.centertel.pl @L: Uważam zmianę trenera za bezsensowną. Bo wyniki w ekstraklasie to nie wina trenera. Krótka ławka. Brak wartościowych zamienników. To nie pierwszy raz, gdy Legia nie daje rady gry na trzech frontach. odpowiedz

Znawca - 01.04.2025 / 20:28, *.interkam.pl @Szpic: jak odpadną z Chorzowem,Fejo natychmiast musi być zwolniony,a Astiz ma dograć ligę młodzieżą, a od nowego sezonu nowy trener i wietrzenie kadry zespołu. odpowiedz

Znawca - 01.04.2025 / 20:32, *.interkam.pl @Piotrek: krótka ławka? A to chciał Alfarelę,Biczachczjana,Szkuryna? Jak odpanie z Ruchem nie zasłuży by prowadzić mecz z Chelsea i się promować. odpowiedz

Znawca - 01.04.2025 / 22:33, *.interkam.pl @L: dzięki Feio mamy marazm,Szkuryna,Biczachczjana i Alfarelę, oraz brak stylu i odstawianie jednego z lepszych zawodników i liderów Augustyniaka.Niech już kończy te męczarnie nam i wypad robi. odpowiedz

Marcin - 8 godzin temu, *.43.174 @L: Kolego, ten twój Feio w którym jesteś tak zakochany to w lidze na 26 meczy w tym sezonie wygrał 11, słownie jedenaście jakbyś nie zrozumiał. Styl Legii jest fatalny, 1/4 LKE to wypadek przy pracy, bo piłkarzykom nagle chce się zap..... żeby się pokazać w Europie i dostać lepsze kontrakty. Drużyna rozbita to będzie jak dzisiaj odpadniemy, nie napisałem że tak jest obecnie, konsolidacji też nie widzę. I mam dla Ciebie złą wiadomość, nawet jak Faja wygra Puchar Polski to i tak poleci bo kudłaty będzie się bał bojkotu w nowym sezonie. Ale niech tak się stanie Puchar dla Legii, Faja na bruk i walczymy o mistrzostwo w nowym sezonie. Jeżeli Tobie podoba sie gra Legii i 1/4 LKE z Chelsea bardziej Cię zadawala niż Mistrzostwo Polski no to kończę dyskusję z takimi kibicami... odpowiedz

