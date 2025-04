1/2 finału Pucharu Polski

Wtorek, 1 kwietnia 2025 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

We wtorek i środę rozegrane zostaną półfinałowe mecze Pucharu Polski. Najpierw Puszcza Niepołomice zmierzy się z Pogonią Szczecin. W środę natomiast Legia Warszawa pojedzie do Chorzowa na spotkanie z pierwszoligowym Ruchem. Zwycięzcy tych pojedynków awansują do wielkiego finału, który odbędzie się na Stadionie Narodowym.









1/2 finału:



Wtorek, 01.04.

godz. 18:30 Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin (TVP Sport)

1 4 X 3.65 2 1.82



Środa, 02.04.

godz. 18:00 Ruch Chorzów - Legia Warszawa (TVP Sport)

1 5.4 X 3.9 2 1.62



Puchar Polski