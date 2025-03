Z obozu rywala

Pogoń przed meczem z Legią. Walczą o puchary

Czwartek, 27 marca 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Piłkarze wracają do rozgrywek ligowych po przerwie reprezentacyjnej. Na początek legioniści zmierzą się w piątkowy wieczór na własnym stadionie z Pogonią. W klubie ze Szczecina doszło w ostatnim czasie do sporych zawirowań, ale wydaje się, że wszystko zaczyna się pomału układać. Piłkarze Pogoni walczą o europejskie puchary, a na boisku pokazują, że nie są na straconej pozycji. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala stołecznej drużyny.