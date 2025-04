Plus miesiąca

Plus marca: Paweł Wszołek

Wtorek, 1 kwietnia 2025 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W marcu Legia Warszawa rywalizowała na dwóch frontach. W Ekstraklasie legioniści w 4 meczach zdobyli tylko 5 punktów, wygrywając ze Śląskiem Wrocław (3-1), remisując z Motorem Lublin (3-3) i Pogonią Szczecin (0-0) oraz przegrywając z Rakowem Częstochowa (2-3). Nieco lepiej poszło im w rozgrywkach Ligi Konferencji. W 1/8 finału "Wojskowi" przegrali pierwszy mecz z Molde FK 2-3, jednak w rewanżu odwrócili losy dwumeczu i wygrywając po dogrywce 2-0, zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Po każdym z tych meczów nasza redakcja wystawiała oceny piłkarzom stołecznej drużyny, a najwięcej pozytywnych not w tym miesiącu otrzymał Paweł Wszołek.