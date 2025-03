Squash

Legia drużynowym mistrzem Polski juniorów

Wtorek, 25 marca 2025 r. 18:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Orzechu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w squasha. Zawodnicy Legii byli bezkonkurencyjni i triumfowali zarówno w rywalizacji męskiej, jak i kobiecej. Gratulujemy!



Męski zespół Legii wystąpił w składzie: Maciej Zagórski, Antoni Sokołowski, Mateusz Łukawski, Mateusz Lohmann, Szymon Cienciała, Szymon Lohmann, Jan Samborski, Filip Zasadzki, Antoni Jakubiec.



Kobiecy zespół Legii wystąpił w składzie: Matylda Sokół, Nela Pyrak, Nadia Budzik, Zuzanna Zielińska, Anna Jakubiec, Natalia Mierzejewska, Mila Maziuk.



Wyniki DMP juniorów:

1/4 finału: Legia Warszawa 4-1 Juniorzy Hasta La Vista

1/2 finału: Legia Warszawa 4-1 Legia Warszawa & Hugonacademy Boys

Finał: Legia Warszawa 3-2 Olini Squash Club Wałbrzyc



Wyniki DMP juniorek:

Legia Warszawa 5-0 Marszał Team & S4S

Legia Warszawa 5-0 Legia II Warszawa

Legia Warszawa 4-1 From The Mountains To the sea

Legia Warszawa 4-1 Olini Squash Club Wałbrzych & Hasta La Vista