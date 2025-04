Filmoteka: Deyna. Geniusz do zatracenia

Piątek, 25 kwietnia 2025 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich tygodniach miała miejsce premiera filmu dokumentalnego poświęconego Kazimierzowi Deynie, pt. "Deyna. Geniusz do zatracenia". Blisko 52-minutowy materiał przygotowała Telewizja Polska i jest on obecnie do obejrzenia bezpłatnie na vod.tvp.pl.









Poznajemy początki przygody z piłką największego piłkarza w historii Legii Warszawa w wielkim skrócie, na podstawie opowieści ludzi z jego rodzinnego Starogardu Gdańskiego. O późniejszych losach "Kaki" opowiadają także jego byli koledzy z reprezentacji Polski, kibice, dziennikarze czy przyjaciele, którzy towarzyszyli Kazimierzowi, gdy wyjechał grać w piłkę w USA.



W filmie wystąpili: Grzegorz Kalinowski, Grzegorz Lato, Włodzimierz Lubański, Zbigniew Boniek, Janusz Marciniak, Adam Topolski, Jan Tomaszewski, Stefan Laurencic, Janusz Dorosiewicz, Henryk Spychalski, Leon Syntek, Wojciech Ciechanowski, Wiesław Wika, Bogusław Łobacz, Ryszard Wieteska, Janusz Garlicki, Marek Wawrzynowski, Kazimierz Kmiecik. W nagraniu nie wzięła udziału wdowa po Kazimierzu Deynie - Mariola ani jego syn Norbert.



Rozmowy z wyżej wymienionymi przeplatane są archiwalnymi materiałami video z występów Deyny w Legii i reprezentacji Polski. Nie pominięto wątków problemów Deyny, które rozpoczęły się od utraty całego majątku na rzecz oszusta Teda Miodońskiego. To one sprawiły, że Deyna zaczął częściej zaglądać do kieliszka, co zaś przełożyło się na problemy małżeńskie, a ostatecznie doprowadziło do tragicznej śmierci.



Tytuł: Deyna. Geniusz do zatracenia

Czas trwania: 51 min. 54 sek.

Rok produkcji: 2024

Produkcja: Telewizja Polska SA

Rok premiery: kwiecień 2025

Scenariusz i reżyseria: Maciej Barszczak i Grzegorz Sieczkowski

Reżyser montażu: Arkadiusz Iwaniuk

Zdjęcia: Przemysław Sroka, Zbigniew Gryziak

Redakcja: Agnieszka Barańska-Cieślak

Kierownik produkcji: Daria Przybyła

Producent: Hanna Twardowska-Machnio



