Mecz z Widzewem 15 maja

Czwartek, 3 kwietnia 2025 r. 10:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 31. kolejki Ekstraklasy, w ramach której Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Ze względu na finał Pucharu Polski, spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie, w czwartek, 15 maja o godzinie 20:30.









Ostateczne potwierdzenie terminów 31. kolejki nastąpi po meczach 1/4 finału Ligi Konferencji.



Terminy najbliższych meczów Legii:

06.04. (ND) g. 14:45 Górnik Zabrze - Legia Warszawa

10.04. (CZ) g. 18:45 LK: Legia Warszawa - Chelsea FC

13.04. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

17.04. (CZ) g. 21:00 LK: Chelsea FC - Legia Warszawa

21.04. (PN) g. 17:30 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

26.04. (SO) g. 20:15 GKS Katowice - Legia Warszawa

02.05. (PT) g. 16:00 PP: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

15.05. (CZ) g. 20:30 Widzew Łódź - Legia Warszawa



