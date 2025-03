Chodyna: Absolutnie nikt z nas nie jest zadowolony po tym meczu

- Zmiana była decyzją trenera. Zabrakło mi chyba konkretów - bramki czy asysty - żebym dał sygnał, by zostać na boisku. Moją zmarnowaną akcję sam na sam muszę zobaczyć jeszcze na powtórce. Wydaje mi się, że piłka podskoczyła mi tuż przed strzałem i cóż mogę więcej powiedzieć. - Nie skupialiśmy się na najbliższym spotkaniu z Ruchem Chorzów w półfinale Pucharu Polski. Dziś jedynym tematem był występ przeciwko Pogoni i chęć zwycięstwa. - Przejście do Warszawy było ogromną zmianą, choć może nie byłem całkiem pogubiony. Cieszę się, że koledzy z drużyny mnie świetnie przyjęli i mimo że od początku nie grałem, to czułem się dobrze i czekałem na swoją szansę. Wydaje mi się, że wykorzystałem ją, bo do teraz gram sporo, pojawiły się również bramki i asysty. Jestem jeszcze w stanie dać Legii dużo więcej, ale na ten moment jest dobrze. - Gra na trzech frontach jest dla mnie dużą nowością. Zagrałem dziś swój 36 mecz w tym sezonie, to prawie jak dwa sezony w jednym, a czeka nas jeszcze sporo meczów. Cieszę się jednak z tego, bo bardzo chciałem zadebiutować w europejskich pucharach. Teraz będziemy grać z Chelsea FC i nie ukrywam - jestem ogromnym fanem angielskiej piłki - więc to będzie dla mnie spełnienie marzeń. To jest bardzo piękna przygoda.

Fcm - 9 godzin temu, *.centertel.pl Ty Chodyna to się nadajesz do pchania karuzeli. Marnujesz jedną lub 2 setki co mecz 😂 odpowiedz

Legionista - 29.03.2025 / 16:14, *.net.pl Bo gracie jak .... brak słów odpowiedz

Paczkomat - 29.03.2025 / 12:27, *.plus.pl Akurat Ty powinieneś być zadowolony, że nic Ci się nie stało jak kopnąłeś się w czoło w sytuacji sam na sam (na szczęście wcześniej spaliłeś, więc wkr.. było mniejsze). odpowiedz

Adson 78 - 29.03.2025 / 12:13, *.plus.pl Wszyscy grają beznadziejnie !!! Transfery to śmiech na sali tak jak właściciel, zarząd , i trenerzy !!! Kibice tylko nie zawodzą !!! ♥️🤍💚

Legia to My !!! Kibice !!! odpowiedz

AA - 29.03.2025 / 11:53, *.datapacket.com Zacznij grać chłopie,bo narazie wyglądasz jak pi....a na boisku odpowiedz

Dino - 29.03.2025 / 11:33, *.t-mobile.pl Hyzio Dyzio Zyzio i Chodyna identycznie biega. odpowiedz

Ceeeeeeeeeeeeeee - 29.03.2025 / 10:47, *.19.19 Blee ble ble ble ble bbleeeee bleblebleee blee. Chodyna w formie . 😂 odpowiedz

Darek - 29.03.2025 / 09:37, *.ghnet.pl W kółko te same głupoty słyszymy po każdym meczu. A wyników jak nie było tak nie ma. I nie będzie z tak słabymi kopaczami.

Szkoda, że redakcja nie robi konkursów co powie kopacz po meczu. Obojętnie który. Z reguły każdy pieprzy to samo.Ja bym przed meczem zamieszczał ich pomeczowe wypowiedzi. Nagroda za trafne odpowiedzi na przykład szalik.

Ładną kolekcję szalików bym zebrał w tym sezonie.





. odpowiedz

borsuk - 29.03.2025 / 09:23, *.centertel.pl "Na ten moment jest dobrze"? Przecież co mecz marnujesz co najmniej jedną setkę! Skoro to jest wg Ciebie dobrze, to aż strach pomyśleć jak by to wyglądało, gdyby było źle... odpowiedz

majusL@legionista.com - 29.03.2025 / 08:56, *.centertel.pl Obejrzyj mecz w tv. Zobacz co odpie...ales na boisku. I jak masz choć troszkę honoru to odejdź. odpowiedz

Chodyna amator - 29.03.2025 / 08:06, *.centertel.pl Co ty chłopaku wyrabiasz na boisku to jest cyrk i parodia. Weź się ogarnij bo to jest dramat i patrzeć się na to nie da. odpowiedz

jarekk - 29.03.2025 / 07:11, *.metrointernet.pl Ocenie ciebie tak, absolutnie nie nadajesz sie na pilkarza bo nie masz umiejetnosci. Moze gdzies tam amatorsko z kolegami po pracy. To juz ktorys mecz gdzie masz dwie setki i je marnujesz. Szkoda twojego i naszego czasu. odpowiedz

LechuBrd - 29.03.2025 / 07:02, *.t-mobile.pl Nie zapomnij poprosić o koszulkę i autografy!!! 40 lat kibicowania i doczekałem takiego dziadostwa ;( odpowiedz

Guny - 29.03.2025 / 10:28, *.223.42 @LechuBrd: haha w punkt. Pamiętam taki mecz Polski z Hiszpanią, pod koniec którego każdy ustawial sie najbliżej iberyjskich gwiazd, żeby żebrać o koszulkę. Po wtopie 0:6 bodajże😤 odpowiedz

Lolo - 29.03.2025 / 06:35, *.plus.pl To trzeba było strzelić nieudaczniku! odpowiedz

