400. mecz Artura Jędrzejczyka w Legii

Czwartek, 17 kwietnia 2025 r. 22:44 Fumen, źródło: Legionisci.com

Mecz z Chelsea FC był 400. występem Artura Jędrzejczyka w barwach Legii. Zawodnik pojawił się na murawie w 86. minucie. 37-letni obrońca dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy rozegrali co najmniej 400 spotkań z "eLką" na piersi. Tym samym "Jędza" traci zaledwie cztery mecze do kolejnego w hierarchii Jacka Zielińskiego. Niekwestionowanym liderem klasyfikacji pozostaje śp. Lucjan Brychczy, który 452 razy reprezentował barwy naszego klubu.