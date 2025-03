Wypożyczeni: Bramka Burcha dała impuls

Poniedziałek, 31 marca 2025 r. 07:30 Fumen, źródło: Legionisci.com

Marco Burch znowu błysnął w... ofensywie. Obrońca wypożyczony do Radomiaka dał impuls drużynie szybko doprowadzając do remisu. Dla Szwajcara to był drugi gol w czwartym występie. Na boisku zameldował się również Maciej Kikolski, który przez 90 minut puścił jedną bramkę. W Szwajcarii Jean-Pierre Nsame czeka na kolejne trafienia od 9 lutego. Tym razem nie sprostał w potyczce z Young Boys. Migouel Alfarela walczy przed spadkiem ze swoją ekipą, ale grecka Kalltihea podzieliła się punktami z głównym konkurentem.



Ekstraklasa

Marco Burch (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z Koroną Kielce. Strzelec bramki na 1-1 w 10. minucie spotkania.

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z Koroną Kielce



I liga

Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - od 71. minuty w przegranym 0-2 meczu z Górnikiem Łęczna

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - od 61. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Wartą Poznań

Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - od 83. minuty w wygranym 2-0 meczu z Miedzią Legnica

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - 90 minut w zremisowanym 3-3 meczu ze Stalą Stalowa Wola



Grecja

Migouel Alfarela (GS Kallithea) - do 81. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Volos



Szwajcaria

Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - do 68. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Young Boys