Żewłakow kandydatem na dyrektora sportowego?

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

wiedzący - 52 minuty temu, *.chello.pl Miodek obudził sie teraz? Żewłaka na dyrektora trzeba było zatrudnić już kilka lat temu,byśmy mieli z DWA mistrzostwa więcej i w pucharach tez byśmy pograli na poważnie,a nie tylko liga konferencji.Żewłak ma kontakty na zachodzie,wie jak funkcjonuje duża piłka,jakie są zależności i jakie triki stosują menadzerowie i cała ta machnina związana z transferami.Byśmy mieli z dwa tytuły więcej w gablocie,gdyby Zewłak przyszedł kilka lat temu,ale wygrała upartość Miodka,bo Żewłak był zawsze kojarzony z Leśnym.Miodek teraz sobie przypomniał o Żewłakowie?



Cały sukces Leśnodorskiego,kolejne mistrzostwa Polski,puchary,gra w Lidze Mistrzów,opierała się na smykałce Żewłakowa i jego dobrych transferach,za czapke gruszek sprowadzał takich piłkarzy jak Ondrej Duda,Nikolic,Prijović,Guilherme i wielu innych. odpowiedz

1,6 promila - 56 minut temu, *.mm.pl Po klubowych bankietach, autobus lepiej stawiać na osobnym, ogrodzonym parkingu. odpowiedz

Znawca - 59 minut temu, *.interkam.pl Tak jak pisałem,z Polski to tylko Żewłak.Odpowiednia osoba na to stanowisko.Wiadomość dnia! Trzy razy na TAAK! Żewlak klepnie do Ljuboji i paru Serbów będzie. ❤️😁Do tego dobry zagraniczny trener,może być z Belgii i karuzela będzie śmigać 💪👏 odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl Poziom frustracji, desperacji i niemocy naszych decydentów sięgnął dna.... odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Zaraz się okaże, że Mioduski się z Leśnodorskim przeprosi xd odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.95 no i git !! jeszcze Mgiera na trenera i szafa gra !! odpowiedz

doctor - 1 godzinę temu, *.ukpaperrolls.com Pudel pakuj mandziur!

Mam nadzieje ze P Zewlakow naprawi co popsules i tym samym otworzy oczy reszcie ludzi ktorzy jeszcze nie widzá co ty zrobile z tym klubem.

Mam nadzieje rowniez ze P Zewlakow wysadzi autonomie mioduskiego w powietrze! POWODZENIA!! odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Szczyt możliwość zarządu na dzień dzisiejszy to sprowadzenie ogóra ze Stali, rezerwowego z Pogoni lub namówić Carlitosa lub Pekharta na powrót. Żadnych kontaktów za granicą.

Żewłakow nie był taki zły. Przy obecnej polityce klubu trzeba się cieszyć, że nie zrobili dyrektorem sportowym Herry lub Mozyrko.

Pewnie żałują pieniędzy na dyrektora z prawdziwego zdarzenia.I później na zawodników za których trzeba by było zapłacić. A Żewłakow na transfery może dostać tyle ile sobie na rucha. Więc jest wręcz idealny . Za Leśnodorskiego całkiem nieźle ruchał. Bo transfery się broniły. odpowiedz

Barnaba - 1 godzinę temu, *.orange.pl To polecimy przysłowiem o nie wchodzeniu dwa razy do tej samej rzeki.

Ale chyba gorzej być nie może, więc na pewno będzie lepiej.🙏 odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Ostatnio o tym myslalem, ze fajnie by bylo gdyby wrocil. Polaczenie doswiadczenia, znajomosci w swiecie pilki ze znajomoscia klubu i polskiej specyfiki. Oby to byla prawda. Po co szuakc jakichs wynalazkow jak mamy swojego na miejscu. Ebebenge do nawijania makaronu potencjalnym kandydatom na pilkarzy i jazda. A nie, ze Feio musi dzwonic po pilkarzach albo Jacek Zielinski robic prezentacje w power pointcie. Zewlak wykona 2 telefony, Ebebenge oprowadzi po miescie i pilkarz przekonany. odpowiedz

kacperek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli wraca Zewlakow i Magiera od nowego sezonu , fajo out po sezonie , byc moze bedzie trenerem kogos z 5 lig najmocniejszych...Prezes nie moze sobie pozwolic zeby Legia za rok nie zdobyla Mistrzostwa ,i nie grala w eliminacjach Ligi Mistrzów nazbierajac tyle pkt sezony wczesniej ... odpowiedz

no i git - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jestem za! odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Po 8 latach Pudel przyznaje się do błędu? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Za czasow Lesnego i lapanek za friko w Afriko bylem totalnie przeciw. No i te listy Dear Friends.

However...

Ale, teraz jestem totalnie i na 100% za. MZ napewno zmadrzal i, jak to sie mowi, wydoroslal (???)

Jestem przekonany ze bylby, lub bedzie super DS. No chyba ze Fury Friz i jego zniszczy (nie dajac mu mozliwosci ni odpowiednich narzedzi do pracy).

Byleby tylko nie sciagnal kolejnego furiata Dr Albana (za ktorego swiadczyl glowa ale nigdy nie beknal) bo mam nadzieje ze nauczyl sie na tym bledzie.

Jeszcze raz, jestem jak najbardziej na TAK. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.