Żewłakow zostanie dyrektorem sportowym?

Loluś - 1 godzinę temu, *.76.5 To ten pijaczyna czy ten drugi? odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ściągnie nowego Nikolicia i sprzeda Guala do Realu . odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rany boskie, przecież koło stadionu jest pętla autobusowa!😜 odpowiedz

Danie(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niech będzie, bałem się już że Herre wezmą... odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Będzie elegancko odpowiedz

Zoo - 2 godziny temu, *.96.109 Kpiny, upadku ciąg dalszy odpowiedz

ras4 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl no to się rozwijamy ...... faktycznie

Jazda do tyłu bez trzymanki 🤡 odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja bym zrobił kogoś z forumowiczów, kierujących dopingiem lub tych wszystkich zjadaczy rozumow w teorii bo w praktyce niewiele znaczą...... odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Alan: Jeszcze się przekonasz czy to dobry pomysł, jeszcze się przekonasz. Klub stoi w miejscu zamiast się rozwijać. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl niby taki pro lesniodorski był Zewlak, a tu nagle bedzie gadał jaki to Miodek dobry prezes 😁 odpowiedz

Pele - 3 godziny temu, *.chello.pl A nowym trenerem zoztanie Jacek M. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl @Pele: Tak właśnie będzie na 100%. odpowiedz

Sitter - 3 godziny temu, *.chello.pl on czyli Michał w 2020 odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.chello.pl a Magiera na trenera - i jedziemy dalej odpowiedz

Sebek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl W końcu odpowiedz

Beton - 3 godziny temu, *.play.pl Kolejny akt rozpaczy odpowiedz

Krzysiek_Legia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl A Leśnodorski wróci jako prezes? odpowiedz

Bolo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak dla mnie na plus , każdy ma jakiś wybryk z alkoholem, przeprosił i ok ale jako dyrektor będzie znów ok tylko dać mu swobodę pracy odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Pijak i polonista jako Dyrektor Sportowy ??........Dlaczego nie. Prznajmniej nie braknie gorzaly na stadionie.......!!!! odpowiedz

Kamień - 3 godziny temu, *.play.pl @Dickson Chotowski: pijak. bo oblewali w Canal + pożegnanie Żelka? Nie powinien prowadzić, ale bez przesady... odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.info.pl Ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy? Uwierzę jak zobaczę odpowiedz

Maik83 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak Żewłakow się nie zgodzi to jest Kepcija Jóźwiak i Radek Kucharski 🤣ale i tak głównym problemem jest Miodek odpowiedz

Malasz psuj bramkarzy - 4 godziny temu, *.telefonica.de jak się cieszę z tej kandydatury



znowu będziemy się wymieniali ciuszkami i bielizną z Michasiem



apropopo na ruchania sobie pieniędzy na transfery



raz a może częściej miało miejsce takie zdarzenie - Michaś i Ebegebenengmenge byli w Branzylii po wzmocnienia, pierwszej nocy zaczęli od melanżu i jakiś miejscowy Edmundo coś im dosypał

następnego dnia miny mieli kwaśne i starali się nie siadać odpowiedz

B. - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Oby! odpowiedz

WoLa - 5 godzin temu, *.orange.pl On po pijaku uderzył w autobus czy to jego brat? odpowiedz

Juri - 5 godzin temu, *.inetia.pl Błędem było jego zwolnienie kiedyś. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Aha, no i jesli dojdzie do tego ze Zewlak wroci, jeszcze raz, mam nadzieje ze sie nauczyl na bledach. Np Dr Alban.

Wiec zeby nie bylo kolejnej powtorki z rozrywki, i oby Zewlak nie po raz drugi nie sciagnal najwiekszej miernoty trenerskiej, wiecznie najwieksze (bez)talencie betonu polskiej mysli szkoleniowej a k a "Tragic" Magiera.

Bo wtedy na serio bede sie modlil zeby nawet Talibany przejely caly ten klub. odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Jeśli mówisz, że być może się czegoś nauczył i wydoroślał, to miejmy nadzieję, że nie przyjdzie mu do głowy ściągnięcie Jacka "Tragedy" Magiery. odpowiedz

ZapytanieMam - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Czy tą stronę też opanowały dzieci z okolicznych przedszkoli? Oczywiście że niewykorzystywanie takiego gościa jak Michał Żewłakow to nieporozumienie tej naszej skorumpowanej piłki, ale litości, co on zrobi? Co zrobi dyrektor sportowy bez zgody właściciela zarządu i przede wszystkim kasy? odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Tak całkiem na poważnie,to to jest na obecną chwilę najlepsze rozwiązanie.Michal jest kompetentny,dał się poznać jako dobry dyrektor sportowy,poza tym wpadnie i od razu może działać w kwestii wzmocnień,kogo przedłużyć,jak uformować kadrę itd.I tak jesteśmy mocno w plecy z działaniami na tym polu,więc Żewłak będzie miał co robić.Dobrze,że często komentował Legię i widział na żywo,więc ma ogląd sytuacji. Będzie szło ku lepszemu,niech wybierze też konkretnego trenera w pierwszej kolejności...👏 odpowiedz

wiedzący - 5 godzin temu, *.chello.pl Miodek obudził sie teraz? Żewłaka na dyrektora trzeba było zatrudnić już kilka lat temu,byśmy mieli z DWA mistrzostwa więcej i w pucharach tez byśmy pograli na poważnie,a nie tylko liga konferencji.Żewłak ma kontakty na zachodzie,wie jak funkcjonuje duża piłka,jakie są zależności i jakie triki stosują menadzerowie i cała ta machnina związana z transferami.Byśmy mieli z dwa tytuły więcej w gablocie,gdyby Zewłak przyszedł kilka lat temu,ale wygrała upartość Miodka,bo Żewłak był zawsze kojarzony z Leśnym.Miodek teraz sobie przypomniał o Żewłakowie?



Cały sukces Leśnodorskiego,kolejne mistrzostwa Polski,puchary,gra w Lidze Mistrzów,opierała się na smykałce Żewłakowa i jego dobrych transferach,za czapke gruszek sprowadzał takich piłkarzy jak Ondrej Duda,Nikolic,Prijović,Guilherme i wielu innych. odpowiedz

1,6 promila - 5 godzin temu, *.mm.pl Po klubowych bankietach, autobus lepiej stawiać na osobnym, ogrodzonym parkingu. odpowiedz

wiedzący - 5 godzin temu, *.chello.pl @1,6 promila: Kto nie pije ten KAPUJE😂 odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @1,6 promila: A ty pewnie nigdy nie piłeś, nigdy nie zrobiłeś głupoty. Chociaż z takim smutasem to lipa do stołu siadać… odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com @Żmija: Nigdy w zyciu nie jechalem po pijanemu. Nie bron pijakow bo kiedys twoje dziecko lub ktos z rodziny nie wroci do domu bo taki sku@@@@@n nie chcial dac 50 PLN na taksowke !!!!!! odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Tak jak pisałem,z Polski to tylko Żewłak.Odpowiednia osoba na to stanowisko.Wiadomość dnia! Trzy razy na TAAK! Żewlak klepnie do Ljuboji i paru Serbów będzie. ❤️😁Do tego dobry zagraniczny trener,może być z Belgii i karuzela będzie śmigać 💪👏 odpowiedz

Paczkomat - 5 godzin temu, *.plus.pl Poziom frustracji, desperacji i niemocy naszych decydentów sięgnął dna.... odpowiedz

KAMI(L) - 5 godzin temu, *.ghnet.pl Zaraz się okaże, że Mioduski się z Leśnodorskim przeprosi xd odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.214.95 no i git !! jeszcze Mgiera na trenera i szafa gra !! odpowiedz

MarioL - 3 godziny temu, *.wanadoo.fr @majusL@legionista.com: A po co tobie Magiera? To jest słaby trener,on już pewnego poziomu nie przeskoczy. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.95 @MarioL: napewno lepszy od fajansa !! odpowiedz

doctor - 6 godzin temu, *.ukpaperrolls.com Pudel pakuj mandziur!

Mam nadzieje ze P Zewlakow naprawi co popsules i tym samym otworzy oczy reszcie ludzi ktorzy jeszcze nie widzá co ty zrobile z tym klubem.

Mam nadzieje rowniez ze P Zewlakow wysadzi autonomie mioduskiego w powietrze! POWODZENIA!! odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Szczyt możliwość zarządu na dzień dzisiejszy to sprowadzenie ogóra ze Stali, rezerwowego z Pogoni lub namówić Carlitosa lub Pekharta na powrót. Żadnych kontaktów za granicą.

Żewłakow nie był taki zły. Przy obecnej polityce klubu trzeba się cieszyć, że nie zrobili dyrektorem sportowym Herry lub Mozyrko.

Pewnie żałują pieniędzy na dyrektora z prawdziwego zdarzenia.I później na zawodników za których trzeba by było zapłacić. A Żewłakow na transfery może dostać tyle ile sobie na rucha. Więc jest wręcz idealny . Za Leśnodorskiego całkiem nieźle ruchał. Bo transfery się broniły. odpowiedz

Barnaba - 6 godzin temu, *.orange.pl To polecimy przysłowiem o nie wchodzeniu dwa razy do tej samej rzeki.

Ale chyba gorzej być nie może, więc na pewno będzie lepiej.🙏 odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.chello.pl Ostatnio o tym myslalem, ze fajnie by bylo gdyby wrocil. Polaczenie doswiadczenia, znajomosci w swiecie pilki ze znajomoscia klubu i polskiej specyfiki. Oby to byla prawda. Po co szuakc jakichs wynalazkow jak mamy swojego na miejscu. Ebebenge do nawijania makaronu potencjalnym kandydatom na pilkarzy i jazda. A nie, ze Feio musi dzwonic po pilkarzach albo Jacek Zielinski robic prezentacje w power pointcie. Zewlak wykona 2 telefony, Ebebenge oprowadzi po miescie i pilkarz przekonany. odpowiedz

kacperek - 6 godzin temu, *.chello.pl Czyli wraca Zewlakow i Magiera od nowego sezonu , fajo out po sezonie , byc moze bedzie trenerem kogos z 5 lig najmocniejszych...Prezes nie moze sobie pozwolic zeby Legia za rok nie zdobyla Mistrzostwa ,i nie grala w eliminacjach Ligi Mistrzów nazbierajac tyle pkt sezony wczesniej ... odpowiedz

no i git - 6 godzin temu, *.centertel.pl jestem za! odpowiedz

Wycior - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Po 8 latach Pudel przyznaje się do błędu? odpowiedz

wiedzący - 5 godzin temu, *.chello.pl @Wycior: Dokładnie,a na Legionistach juz 4-5 lat temu byli tacy,w tym ja,którzy pisali,że Zewłakow powinien wrócić,bo to był najlepszy dyr. sportowy ostatnich 20 lat.Takie są fakty,a na fakty nie warto się obrażać.



Ogólnie dla Legii ostatnie kilka lat stracone,zero Mistrzostw Polski,wielki marazm,a nawet cofka względem kilku innych klubów w ekstraklasie,które rozwijają się i gonią nas,nasz budżet,nasz potenciał. odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Za czasow Lesnego i lapanek za friko w Afriko bylem totalnie przeciw. No i te listy Dear Friends.

However...

Ale, teraz jestem totalnie i na 100% za. MZ napewno zmadrzal i, jak to sie mowi, wydoroslal (???)

Jestem przekonany ze bylby, lub bedzie super DS. No chyba ze Fury Friz i jego zniszczy (nie dajac mu mozliwosci ni odpowiednich narzedzi do pracy).

Byleby tylko nie sciagnal kolejnego furiata Dr Albana (za ktorego swiadczyl glowa ale nigdy nie beknal) bo mam nadzieje ze nauczyl sie na tym bledzie.

Jeszcze raz, jestem jak najbardziej na TAK. odpowiedz

Ginka i Korek - 5 godzin temu, *.chello.pl @Krzeszczu: My również z d e c y d o w a n i e na tak !

Pozostanie do rozwiązania subtelna kwestia wzajemnych relacji (kompetencji) na linii: DM - MŻ - GF/lub inny "strateg"/. Cóż, cierpliwie czekamy... odpowiedz

