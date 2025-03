Koszykówka

Bilety na mecz z Treflem Sopot

Poniedziałek, 31 marca 2025 r. 13:18 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Najbliższe domowe spotkanie Orlen Basket Ligi, koszykarze Legii rozegrają w sobotę, 12 kwietnia o godzinie 20:00 z aktualnym mistrzem Polski, Treflem Sopot. Bilety na to spotkanie kupować można na eBilet.pl. W dniu meczu bilety będą w sprzedaży w kasie biletowej przy wejściu do hali od godziny 18:00.



Dla najmłodszych kibiców przygotujemy kącik dziecięcy, a dla pełnoletnich w przerwie będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO. Zapraszamy na Bemowo!



Ceny biletów na mecz ze Treflem:

Kategoria Czarna: ulgowy - 25 zł/normalny - 35 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 40 zł /normalny - 50 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 50 zł / normalny - 60 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 60 zł / normalny - 70 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 70 zł / normalny - 100 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ JUŻ DZIŚ!