Zmarł Antoni Trzaskowski

(L)evinho.Onet.Pl - 7 minut temu, *.orange.pl Żal i smutek.... odpowiedz

jarekk - 27 minut temu, *.116.24 Już po karierze widziałem go jak grał na Greenpoincie. Ponad 30 lat temu. Kolejny Legionista drużyny tam w górze. odpowiedz

Remino - 53 minuty temu, *.orange.pl Wielki Żal. Wyrazy Współczucia dla Rodziny. odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Pokój Jego Duszy 🕯 odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pamietam go. odpowiedz

ROMI 56 - 1 godzinę temu, *.wroc.pl czasy lat 70 tych poczatek mojego kibicowanie LEGI i tak do dzis jeden klub jedna milosc a wtedy duzo dobrych pilkarzy Dabrowski Cypka Ferrari Tadek NOWAK Mowlik Niedziolka Gadocha Cmikiewicz Deyna i wielu innych no i trener Vojevoda to byly fajne czasy i poczatek Zylety odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl 🫡 odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Czasy Deyny. odpowiedz

