4 lata od wygranej z Pogonią w Warszawie

W najbliższy piątek Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Pogonią Szczecin. Trener zespołu gości, Robert Kolendowicz zapowiada, że w Warszawie jego zespół zrobi wszystko, by zdobyć 3 punkty. Co ciekawe, Legia nie wygrała z Pogonią przy Łazienkowskiej od 4 lat, czyli 3 ostatnich meczów.

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 H.j z wynikami!!! Hej, Legio - jesteśmy w Wami !!! odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A kto ma dla nas strzelać bramki? I kto ma grać na stoperze bo każda wrzuta w pole karne to zagrożenie straty bramki. Ciekawe kto w bramce stanie? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl 1-2 jutro odpowiedz

siewca plotek - 4 godziny temu, *.jjs.pl Podobno z czasem na meczach z Pogonią będzie więcej bluzgów niż na meczach z Lechią. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.chello.pl @siewca plotek: na naszych meczach bluzgi sa jakims promilem. Nie opowiadaj bzdur. No chyba, ze Szczesciarz wejdzie na gniazdo, to beda co 5 minut.



Na wyjazdach to co innego. odpowiedz

siewca plotek - 2 godziny temu, *.jjs.pl @L:

Właśnie od tego się zaczęło, że na pewnym półfinale PP Sz. był na gnieździe. Wtedy padło jego słynne „z dziewczynami nie tańczymy”, na co gdańskie odpowiedzieli „pe...y, pe...y!” 🙂

Potem już poszło gładko i mecze z Lechią stały się największym w sezonie festiwalem chamstwa i wulgaryzmów na trybunach.

W Gdańsku zresztą też, ale jak byliśmy u nich jeszcze na Traugutta, to dramatu nie było🙂

I podobno z Pogonią może być jeszcze gorzej.

Info oczywiście telefoniczne 🙂 odpowiedz

