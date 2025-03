Historia Michała Żewłakowa w Legii Warszawa

Czwartek, 27 marca 2025 r. 11:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Michał Żewławkow ma zostać dyrektorem sportowym Legii Warszawa - taką informację potwierdzają kolejni dziennikarze, a klub tego nie dementuje. "Żewłak" pełnił już tę funkcję przez dwa lata, został zwolniony we wrześniu 2017 roku. Zapraszamy na pierwszą część podsumowania historii Żewłakowa w stołecznym klubie.