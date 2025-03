Oficjalnie

Michał Żewłakow dyrektorem sportowym Legii!

Czwartek, 27 marca 2025 r. 13:34 źródło: Legia Warszawa

Michał Żewłakow został dyrektorem sportowym Legii Warszawa. Podpisał kontrakt do końca sezonu 2026/27. "Żewłak" pełnił już tę funkcję przez dwa lata, został zwolniony we wrześniu 2017 roku.



Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem jego wcześniejszego pobytu w Legii.



"W najbliższym czasie przekazywane będą informacje o kolejnych decyzjach dotyczących obszaru sportu, w tym osoby odpowiadającej za strategię i rozwój sportu w klubie" - poinformowała Legia Warszawa.









- Powierzenie funkcji dyrektora sportowego Michałowi Żewłakowowi to decyzja wynikająca z jego ogromnego doświadczenia, znajomości rynku i umiejętności budowania zespołu walczącego o najwyższe cele. Michał doskonale rozumie filozofię naszego klubu, a jego wiedza będzie kluczowa w dalszym rozwoju drużyny - powiedział Marcin Herra, wiceprezes zarządzający Legii Warszawa.



- Powrót do Legii to dla mnie ogromne wyzwanie. Znam ambicje tego klubu i jego kibiców – wspólnie będziemy pracować nad tym, aby Legia osiągała kolejne sukcesy zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach - powiedział Michał Żewłakow, nowy dyrektor sportowy Legii Warszawa.