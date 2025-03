Pucharowe wyjazdy na Wyspy

17 kwietnia o godz. 21:00 Legia Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie 1/4 finału Ligi Konferencji z Chelsea FC. Stołeczny zespół będzie w Londynie wspierany przez liczną grupę kibiców. Chelsea FC ma przekazać do Warszawy 2100 biletów.









Legioniści w ostatnich latach dwukrotnie mierzyli się w Lidze Konferencji z angielskimi klubami. W listopadzie 2023 roku "Wojskowi" grali na wyjeździe z Aston Villą, natomiast w listopadzie 2021 roku pojechali do Anglii na mecz z Leicester City FC.



Zgodnie z regulaminem rozgrywek, Aston Villa FC powinna była przekazać 2100 biletów dla kibiców Legii i tylu pojechało ich do Anglii. Ostatecznie pula została okrojona, a cała grupa na stadion nie weszła. Naszą relację z trybun z tego spotkania możecie znaleźć tutaj.







Do Leicester legioniści pojechali w czasie pandemii koronawirusa. Anglicy nie robili jednak większych problemów i w sektorze gości zameldowało się 1135 osób. Więcej o tym wyjeździe przeczytacie tutaj.





