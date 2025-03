Grosicki: Rzadko kto wywozi punkty z Warszawy

+ dodaj komentarz

29.03.2025 / 01:22

Grosik na co dzien blyszczy w lidze, ale dzisiaj byl zlomowany przez Wszolka. I tak to generalnie wyglada z pilkarzami ligowymi a naszymi. Mamy lepszych, ale jak przychodzi co do czego to nie potrafimy grac regularnie. Grosik sobie pobiega co tydzien, nikt sie nie spina na Pogon, u nas by juz rekawami oddcychal grajac tyle meczow i z takimi rywalami jak Wszolek co moga biegac caly mecz. Dlatego bez sensu sciagac, jak to weszlo pisze, pilkarzy z dekodera. Lepiej wyszukac jakas perelke z polecenia menago, ktory bedzie robila przewage fizyczna i techniczna, tylko wtedy mozemy regularnie wygrywac.

