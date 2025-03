Pod Lupą LL! - Ruben Vinagre

W 10. minucie Ruben Vinagre po raz pierwszy tego wieczoru „błysnął” w defensywie. Skiksował, nie trafił w piłkę, która kierowana była do Kamila Grosickiego, a ten skorzystał z jego błędu, popędził z piłką na skraj pola karnego i groźnie dośrodkował. Trener gości dobrze trafił z ustawieniem byłego reprezentanta Polski na prawej stronie, wykorzystując słabszą postawę Vinagre w grze defensywnej. Nie musieliśmy długo czekać na kolejny popis w wykonaniu Portugalczyka. W 15. minucie zanotował stratę w środku pola, a cała akcja zakończyła się interwencją Tobiasza po groźnej sytuacji bramkowej Szczecinian. Momentami kibice Legii mogą przecierać oczy ze zdumienia, na kogo podmieniony został Ruben Vinagre z zeszłego roku, bo proste błędy techniczne, jak odskakiwanie piłki na kilka metrów, po prostu wcześniej mu się nie zdarzały. W 42. minucie bramce Kacpra Tobiasza strzałem z 11. metra zagroził Efthymios Koulouris. Asystować mógł mu Fredrik Ulvestad, wykorzystując juniorski błąd Vinagre, który minął się z dośrodkowywaną piłką. Liczba pomyłek w wykonaniu Rubena Vinagre jest zatrważająca. Na początku 62. minuty lewy obrońca Legii popełnił kuriozalny błąd, niecelnie zagrywając piłkę do Kapuadiego w polu karnym, która padła łupem Koulourisa, jednak defensywa Legionistów zdążyła w porę oddalić zagrożenie. W 67. minucie w końcu wydarzyło się coś, za co można wychowanka FC Barreirense pochwalić. Zagrał on na jeden kontakt z Gualem, który efektownym zagraniem wypuścił Vinagre na wolną pozycję, ten jednak zdecydował się na zagranie w boczną strefę, zamiast szukać podania przeszywającego w centrum pola karnego. Postać Rubena Vinagre nie bez powodu wywołuje w sympatykach drużyny z Łazienkowskiej wiele frustracji. W grze Portugalczyka widać ogrom niechlujności, niedokładności, braku odpowiedniego zaangażowania oraz masę nieodpowiedzialnych decyzji. Mając na uwadze formę prezentowaną przez niego podczas ubiegłej rundy i umiejętności, którymi przedstawił się szerszej publiczności jesienią, można wysnuć hipotezę, że Portugalczyk zaczął po prostu w Legii odcinać kupony. Wydaje się, że myślami jest w zupełnie innym miejscu, być może w swoim nowym klubie, ponieważ jego transfer wydaje się być sprawą nieuchronną. Jeżeli jego ostatnie występy w klubie z Warszawy będą wyglądać tak, jak ten z piątkowego starcia, to kibice na Łazienkowskiej mogą szybko o nim zapomnieć. Fakty są takie, że dyspozycja Vinagre poddaje w wątpliwość sens bezrefleksyjnego stawiania na tego gracza. Patryk Kun, który może jest zawodnikiem o ograniczonym wachlarzu zagrań, to jednak w wielu ważnych meczach nie zawodził, a na ten moment w grze obronnej może dać więcej niż popełniający juniorskie błędy Ruben Vinagre. Ruben Vinagre Minuty: 90 Bramki: - Asysty: - Strzały/celne: - Liczba podań / celne: 71/62 Podania kluczowe: - Dośrodkowania / celne: 6/0 Dryblingi / udane: - 2/2 Odbiory: 0 Dystans: 10.25 km Sprinty: Żółte kartki: - Czerwone kartki: -

Jednym z najlepszych zawodników Legii Warszawa podczas rundy jesiennej był bez wątpienia Ruben Vinagre. Portugalczyk imponował przede wszystkim walorami ofensywnymi, takimi jak umiejętność gry kombinacyjnej, przyspieszenie z piłką przy nodze czy dokładne dośrodkowania w pole karne. Rok 2025 przyniósł zdecydowaną obniżkę formy u byłego zawodnika Sportingu. Przestał błyszczeć niekonwencjonalnymi zagraniami na połowie rywala, za to w fazie defensywnej zaczął być najbardziej niepewnym punktem zespołu, przegrywając pojedynki i notując stratę za stratą. Przy okazji domowego meczu ligowego przeciwko Pogoni Szczecin postanowiliśmy, czy ta słabsza dyspozycja Vinagre to już czas przeszły, czy jednak w tej nowej rzeczywistości będziemy musieli się zadomowić na dłużej.

Szpic - 29.03.2025 / 15:43, *.chello.pl Zgadzam się że od momentu wykupienia go ze Sportingu mocno obniżył loty. Według mnie gdyby trenerem był ktoś inny, to taki Vinagre i Gual w obecnej dyspozycji grzali by ławę. Inną sprawą jest to, że moim zdaniem Vinagre zupełnie nie nadaje się na lewego obrońcę. Wahadło czy lewe skrzydło tak, ale jako obrońca jest słabiutki. Feio tego nie widzi? Jeśli nie widzi, to nie powinien być dłużej trenerem. odpowiedz

Mariof - 29.03.2025 / 20:05, *.centertel.pl @Szpic:on obniżył loty po kontuzji. Fakt trener się nie nadaje do prowadzenia takiej drużyny jak Legia. Zieliński działa na szkodę klubu dlaczego mioduski tego nie widzi odpowiedz

Paczkomat - 29.03.2025 / 13:46, *.plus.pl W zeszłej rundzie on wcale nie był o wiele lepszy. Owszem parę dośrodkowań mu się udało, ale gdybyście tak wnikliwie przyjrzeli się jego grze jak wczoraj, ocena byłaby wyłącznie negatywna. Jedna z największych kompromitacji Legii w ostatnim pół wieku (pięć bramek w Poznaniu) - prawie przy każdej "maczał palce" Vinagre, porażka jedną bramka w Szczecinie - winny Vinagre i masa innychbłędów, ale przywołuje z pamięci, więc trudno mi się tu wykazać. Nie dziwne, że w Veronie, Hull, Evertonie, Olympiakosie, Wilkach był albo rezerowym, albo głębokim rezerwowym (grał tylko w Famalicao, ale tam to i Dias grał). Największym szokiem jest 10 baniek jakie zapłacił Sporting, ale to wydaje mi się jakaś gra agentów, bo w Sportingu tez nie grał. Sądzę, że jak weźmiemy za niego cokolwiek ponad 2.5, to będzie wielki sukces Żewłakowa. Mam nadzieję, że już jest ruch w interesie, bo jego wartość będzie tylko gorsza.... odpowiedz

Tym - 29.03.2025 / 13:01, *.centertel.pl Cień człowieka ,jak podpisał kontrakt zero zaangażowania , w obronie jak trzeba wracać to biegnie jak by był na porannym rozruchu w lesie tak samo morishita odpowiedz

