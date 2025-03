Najwyższa frekwencja w sezonie

Komentarze (14)

Fifi - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Frekwencja duża z uwagi na mecz z Chelsea. Kupujesz subskrypcje, masz jeden mecz i Jesteś w 4 etapie do zakupu biletu. Tak to mi się tłumaczy 🧐 odpowiedz

Kiki - 2 godziny temu, *.supermedia.pl @Fifi: Czyli cały dzień przed otwartą sprzedażą odpowiedz

Sławek - 22 godziny temu, *.kalwinek.net TYLKO JEŁOPY PRZYCHODZĄ SPONSOROWAC TEGO NIEUDACZNIKA MIODUSKIEGO !!!! odpowiedz

Jełop - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @Sławek: Tylko Jełopy przeżywają życie w necie i przed TV. odpowiedz

Rychu - 29.03.2025 / 17:31, *.. To się zmieni w przyszłym sezonie jeśli w Legii nie nastąpi poprawa. odpowiedz

Stoperan Ekstraklasa - 22 godziny temu, *.232.202 @Rychu: 😂 odpowiedz

Lao - 7 godzin temu, *.netfala.pl @Rychu:

Z pewnością. Prawdopodobnie wygramy PP i w klubie oraz na trybunach nastąpi euforia, znów będziemy "jeszcze mocniejsi", znów trzeba dać szansę, znów "nie poddawaj się" i tak to się będzie kręcić. odpowiedz

Pnd - 29.03.2025 / 16:58, *.aster.pl Dalej nabijajcie kabzę pudla odpowiedz

Alan - 29.03.2025 / 14:03, *.t-mobile.pl Takie statystyki sa miarodajne tylko wtedy gdy bierze się pod uwagę aglomeracji i jej liczbę bo jeśli np w 20 tys miasteczku przychodzi na mecz 5 tys ludzi to na pierwszy rzut oka wydaje się że w mieście 2 mln gdzie przychodzi na mecz 27 tys to więcej a tak do końca nie jest biorąc pod uwagę liczbę ludności....do tego dochodzi ciągła walka o Puchary gdzie inne kluby tego nie mają....



Ps. Kilka sezonów temu gdy walczyliśmy o utrzymanie mieliśmy tragiczna frekwencję i ten przykład pokazuje że niestety większość Naszych kibicow to wynikowy..



Ps 2. Chciałbym kiedyś zobaczyć również statystykę dotyczącą tego ilu mieszkańców urodzonych w danym mieście przychodzi na swój klub a ilu jest tkz 'przyjezdnych' z okolicznych miast i miasteczek lub urodzonych gdzie indziej a obecnie mieszkających w Warszawie. odpowiedz

ekspert - 29.03.2025 / 15:01, *.chello.pl @Alan: przestan sie, cymbale, znowu osmieszac. Gdyby brac pod uwage aglomeracje to by wyszlo, ze Jagiellonia ma wiecej kibicow niz np Arsenal, bo na Arsenal powinno chodzic 100 tys zeby odpowiadalo to 10 tys w Bialymstoku. Poza tym na mecze chodza KIBICE anie % meiszkancow. Zwlaszcza, ze w Warszawie polowa to pryjezdni, ktorzy maja swoje kluby i nie kibicuja Legii.



Po 2 jakie statystyki sa miarodajne? Przerasta cie statystyka, ze mamy najwyzsza, stałą frekencje od kilku lat, czy o co chodzi? Nitk tu sie nie probuje porownywac z innymi miastami tylko ty. Bo jak zwykle musisz leczyc swoje kompleksy widzewskie.



Jezeli w miasteczku przychodzi 5 tys ludzi to wg twojej logiki na Legie musialoby przychodzic 80 tys zeby moc powiedziec, ze przychodzi wiecej. Dalej nie widzisz jakim jestes kretynem? :d



Jaka ciagla walka o puchary? Strzelasz sobie w stope, bo bijemy rekordy frekwencji w momencie gdy od 4 lat nie zdobywamy mistrzostwa a obecnie w lidze jestesmy na PIĄTYM miejscu, a chlop daje za argument walki o trofea/puchary, hahahaha. Wczoraj najwyzsza frekwencja w sezonie, w momencie, gdy nie mamy juz szans na nic, ani na puchary ani na mistrza, gramy mecze towarzyskie, rekord frekwencji a chlop pisze, ze frekwencja sprzyja bo walka o puchary. Nieprawdopodobne jakim mozna byc kretynem.



PS. Kilka sezonow temu gdy walczylismy o utrzymanie to mielismy bardzo dobra frekwencje porownujac np z Lechem, ktory tez walczyl o utryzmanie, wiec znowu pudło. Poza tym, wtedy nie bylo boom frekwencyjnego, teraz jest. Jak widac - niezaleznie od wynikow, wiec to nic nie pokazuje, jedynie, ze jestes ulomny logicznie. Poza tym jak juz tak porownujesz, to walka o utryzmanie w Legii nie rowna sie walce o utrzymanie np w Koronie tylko odpowiada spadkowi do 2 ligi Korony. Wtedy mozesz porownac frekwencje na Legii i Koronie np.



PS2 A po co ci taka statystyka? Leczysz tym kompleks wyzszosci? Uwazasz, ze ktos urodzony w innym miejscu jest gorszy? Dla twojej informacji, mielismy juz kilak lat temu mecze z zabawą pt: wszystkie dzielnice na Legie i wszystkie FC na Legie. I wyobraz sobie, ze na meczu z mobilizacja FC z okolicznych miast - frekwencja nie wzrosła. Natomiast przy mobilizacji dzielnic - wzrosla. Kolejne pudło. Jakbys chodzil na mecze to bys wiedzial.



Najwyzsza frekwencja od lat. Stala frekencja mimo mizerii sportowej, jedyny klub, ktory nie schodzi ponizej 20tys na kazdym meczu od 2 lat (ostatnio przerwalsimy te serie nie do pobicia przez nikogo), a gosc probuje udowodnic swoje tezy o sezonowcach na podstawie sezonu sprzed 3 lat, a nie obecnego bo nie pasuje do tezy. A jak to nie wyszlo to probuje wmowic, ze duze miasto. Piekna logika, kolego. Wg niej majac frekwencje 100 tys nie zrobimy wrazenia na tobie, bo w Warszawie mieszka 2 mln ludzi.



Jestesmy jednym klubem w tej lidze, ktory ma stałą frekwencje, niezalezna od wynikow, bo Widzewa nie da sie do tego porownac, gdyz zwyczajnie ma za maly stadion zeby byly spore roznice. Ale taki Lech, Wisla, jak tylko kilka gorszych wynikow - frekwencja spada. BA! Oni beda liderem na slabej rywala potrafia zebrac po 17 tys. My czy to Puszcza, czy Pogon, Czy Lech - frekwencja powyzej 20 k, w okolicach 24 STAŁEJ. C roku u nas najwyzsza frekwencja jest na innym rywalu, co pokazuje, ze jestesmy ejdyna ekipa, ktora nie ma kibicow ani suckesu, ani kibicow chodzacych na rywala. Ale co robi przyglupi Alan w takim czasie? Pisze o sezonowcach i wielkosci miasta.



Hahahahahahahaha



2 mln ludzi, ktore przeszkadza w chwaleniu sie frekfencja, ale kilka linijek nizej okazuje sie, ze polowa z nich to przyjezdni, ktorzy sa gorsi. Poza tym, w Lodzi czy Poznaniu to rozumiem sami rodowici chodza? Zwlaszcza na Widzewie, gdzie 3/4 jest z wiosek. W Szczecinie tez? Zwlaszcza wczoraj sami rodowici przyjechali z flagami Police i Stargard. Idac twoja logika, Pogoni wczoraj w Warszawie nie bylo, bo nie byli urodzeni w Szczecinie.



Lecz sie. odpowiedz

Żmija - 29.03.2025 / 18:46, *.vectranet.pl @ekspert: Gratuluję samozaparcia żeby odpisywać temu widzewiakowi. Obawiam się jednak, że za tydzień będzie znów bredził. Pozdrawiam! odpowiedz

Alan - 29.03.2025 / 20:00, *.t-mobile.pl @ekspert:

Nie gramy co sezon o Puchary serio ? I teraz też już nie ? A PP daje drogę do nich czy nie daje ? O meczu z Radomiakiem gdzie sami określili się na liczbę 3-5 tys sprzedanych biletów na trybune Północna też już zapomniales ? Jedyna pelna i to nie chyba nawet też w 100 % trybuna ? Wiec co to niby ma znaczyć jak nie to co pisze ? Pelna zgoda nie ma znaczenia kto skad jest ale to My jeździmy po Polsce śmiejąc się z innych miast czy miasteczek wyzywając ludzi od w8esniakow w sytuacji gdy sami ludzie z czasem dużo mniejszych miasteczek zapełniają nam trybuny..... odpowiedz

Arek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl @Alan: myślę, że jakbyś zaczął leczyćsię na nogi, może jeszcze by się udało. odpowiedz

Darek - 29.03.2025 / 13:21, *.ghnet.pl Ludzie chodzą cały sezon na takie właśnie gówniane mecze. Na jakieś Puszcze, Korony, Piasty. Oglądają kopanine aż oczy puchną.

Klub w podziękowaniu za to skubie ich na biletach na mecz z Chelsea.

Kibice powinni odbić to nie przychodząc na kolejny mecz ligowy. Żeby w kasie były pustki. Wtedy oszust z silvera by się zastanowił drugi raz zanim by zrobił takie ceny po raz kolejny.

Jak zostaną bilety w wolnej sprzedaży dla ludzi, którzy nie chodzą na Legię tylko chcą przyjść na Chelsea to zrobić ceny nawet po tysiąc złotych niech płacą. Ale skubać tych najwierniejszych to zwykle draństwo jest i sku...yństwo. odpowiedz

