Punkty po meczu z Pogonią Szczecin

Sobota, 29 marca 2025 r. 21:05 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Trzeci raz z rzędu stracone punkty; podzielili się połówkami; tylko dośrodkowania z prawej strony; mały plus; z przymrużeniem oka - to najważniejsze punkty po piątkowym meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin, w którym padł bezbramkowy remis.



1. Trzeci raz z rzędu stracone punkty

To, że Legia w lidze nie gra już o nic, wiemy od dawna. Tak naprawdę zawodnicy walczą o to, by nowy dyrektor sportowy wciąż miał ich w planach na przyszły sezon, zamiast kazać im szukać nowych klubów. Patrząc na piątkowe „widowisko”, można odnieść wrażenie, że może trzech graczy powinno zostać, a reszta powinna już rozglądać się za nowymi miejscami pracy.