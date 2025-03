I liga: Bielawianka Bielawa 1-6 Legionistki

Pierwszoligowy zespół Legionistek wygrał zaległe, wyjazdowe spotkanie z Bielawianką Bielawa 6-1. Klasycznym hat-trickiem w pierwszej połowie popisała się Courtney Butlion. Później bramki zdobyły jeszcze Marta Kazanecka, Matylda Bujak i Amelia Skowrońska. Legionistki zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli z 26. punktami na koncie i stratą 5 pkt. do miejsca premiowanego awansem. I liga: Bielawianka Bielawa 1-6 (1-3) Legionistki Warszawa 0-1 18 min. Courtney Butlion 0-2 33 min. Courtney Butlion 0-3 40 min. Courtney Butlion 1-3 43 min. Karolina Tylak 1-4 52 min. Marta Kazanecka 1-5 58 min. Matylda Bujak 1-6 80 min. Amelia Skowrońska

exsa - 5 godzin temu, *.orange.pl Gratulacje i nastepnych wgranych ! Powodzenia "L" !!! odpowiedz

