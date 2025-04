Na stadionach: Nie lubię wyjazdów, chyba że z Tobą...

Środa, 2 kwietnia 2025 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami bardzo ciekawa kibicowsko kolejka ligowa. Otwarty został nowy stadion GKS-u Katowice - tzw. Nowa Bukowa, która na meczu przyjaźni z Górnikiem wypełniła się do ostatniego miejsca, a zabrzanie zajęli jedną trybunę za bramką w 2,9 tys. Z obu stron nie zabrakło pirotechniki. Katowiczanie zapamiętają premierowy wieczór także dzięki zwycięskiej bramce zdobytej w ostatniej minucie doliczonego czasu gry.









We Wrocławiu na trybunach ponad 33 tys. kibiców, w tym 3331 fanów Lecha. Na stadionie Śląska liczniej o kilkadziesiąt osób stawili się tylko legioniści. Także w tym przypadku mogliśmy zobaczyć oprawy przygotowane przez fanów obu drużyn. Lechiści protestują przeciwko swojemu właścicielowi - tym razem na znak protestu opuścili trybunę, gdzie wystawiany jest młyn. Jagiellonia przyjechała na ten daleki wyjazd w niesamowitej liczbie - 1675, co pokazuje, jak wiele mogą zdziałać wyniki. Białostoczanie zaprezentowali oprawę "Nie lubię wyjazdów, chyba że z Tobą"/"Nie palę, chyba że z Tobą", który to tekst piosenki swego czasu wykorzystali kibice Legii z Targówka.



Pod względem liczb wyjazdowych takiego weekendu nie mieliśmy od dawien dawna. Widzewiacy w nadkomplecie stawili się w Gliwicach, Radomiak wykorzystał wszystkie bilety na derbowy mecz z Koroną (oprawy po obu stronach), Portowcy w niezłej liczbie pokazali się przy Łazienkowskiej. Oprawy przygotowali również fani Cracovii, GKS-u Bełchatów, ŁKS-u Łódź, ŁKS-u Łomża czy Hutnika Kraków. Żałować można jedynie, że derby Przemyśla rozegrane zostały bez udziału kibiców gości.



W tym tygodniu rozegrane zostaną półfinały Pucharu Polski, a także przełożony z lipca mecz o Superpuchar Polski, z którym było wiele zamieszania. PZPN próbował szantażować Jagiellonię, robiąc wszystko, by na trybunach mogli pojawić się kibice Wisły Kraków. Stąd przeniesienie spotkania z Białegostoku na Stadion Narodowy w Warszawie. Białostoczanie zapowiedzieli, że w związku z powyższym bojkotują ten mecz i nie organizują wyjazdu do Warszawy - ograniczą się jedynie do pożegnania drużyny przed jej wyjazdem. Wiślacy szykują się na wyjazd wraz ze swoimi zgodowiczami.



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Lech Poznań (3331)

Bardzo dobry wyjazd poznaniaków do Wrocławia - w 3331 osób! Śląsk z bardzo dobrą frekwencją, licznym młynem i niezłą oprawą. A dzięki wygranej ich klub cały czas ma szanse na utrzymanie w ekstraklasie. Na meczu ponad 33 tys. kibiców. Śląsk zaprezentował malowany transparent "Znów świecimy za was oczami", flagi na kijach oraz pirotechnikę. Lechici zaprezentowali malowaną sektorówkę z kolejarzem w mundurze z czapką z herbem Lecha, tablicą dworcową w tle z nazwami kolejnych stacji (Lublin, Warszawa, Katowice), a następnie pokazali flagowisko w asyście pirotechniki.



GKS Katowice - Górnik Zabrze (2906)

Otwarcie Nowej Bukowej, czyli stadionu GieKSy w innym niż dotychczas miejscu, było wyczekiwane od miesięcy. W końcu meczem otwarcia było spotkanie z zaprzyjaźnionym Górnikiem Zabrze. Zabrzanie otrzymali od ziomali całą trybunę za bramką, gdzie zaprezentowali flagowisko (szachownice) w asyście pirotechniki, a następnie racowisko. Katowiczanie również z dwiema prezentacjami. Pierwsza z nich to malowana sektorówka przedstawiająca zamaskowanego kibica GieKSy wraz z herbem klubu, nad którą zapłonęło kilkadziesiąt rac, a na dole wywieszony został transparent "Zmieniają się piłkarze, prezesi, trenerzy, my będziemy zawsze". Drugi pokaz to większa liczba rac na całej trybunie za bramką - nowym Blaszoku.



Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (1675)

Lechiści przygotowali transparent "Urfer, we are coming for you", po czym opuścili trybuny. Jagiellonia przyjechała do Gdańska dwoma specjalami w bardzo dobrej liczbie - 1675 os. Zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Nie lubię wyjazdów, chyba że z Tobą" + pasów materiału. Później transparent podmienili na "Nie palę, chyba że z Tobą" oraz odpalili do tego pirotechnikę.



Piast Gliwice - Widzew Łódź (1600)

Widzewiacy w bardzo dobrej liczbie pojawili się na wyjazdowym meczu w Gliwicach - 1600 osób, w tym liczna delegacja Ruchu (500). Przy tej liczbie przyjezdnych młyn Piasta wyglądał dość blado.



Korona Kielce - Radomiak Radom (800)

Koroniarze na meczu z bardzo dobrym młynem oraz świecami dymnymi w barwach. Spotkanie poprzedził występ Liroya, który na koniec występu pokazał z murawy środkowy palec w stronę sektora gości. Radomiak wypełnił sektor gości do ostatniego miejsca, wywiesił transarent "Radomiak Spółka Akcyjna", nad którym zaprezentował chorągiewki w barwach i race. Z obu stron, jak to na meczach derbowych, wiele "uprzejmości".



Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (650)

Portowcy przyjechali do Warszawy pociągiem specjalnym, w 650 osób i z czterema flagami. Na trybunach ponad 27,4 tys. fanów. Legioniści wywiesili transparent odnoszący się do wysokich cen biletów na spotkanie z Chelsea - "Na Chelsea z kibiców pieniądze zedrzecie. Za wsparcie w lidze tak nam dziękujecie?".



Motor Lublin - Stal Mielec (306)

Na wyjazd do Lublina pojechało 306 fanów Stali Mielec, w tym delegacje Czarnych Jasło i Sandecji. Przyjezdni z pięcioma flagami.



Cracovia - Puszcza Niepołomice (350)

Gospodarze zaprezentowali oprawę poświęconą Śp. Janowi Pawłowi II - transparent "Ojcze Święty pamięta Cię twoja Cracovia", podwieszane sektorówki przedstawiające papieża oraz wręczaną mu pasiatką koszulkę z nazwiskiem "Karol Wojtyła", całość uzupełniły białe i czerwone chorągiewki. Puszcza na ten bliski wyjazd przyjechała w ok. 350 osób.



Niższe ligi:



Górnik Łęczna - Ruch Chorzów (550)



ŁKS Łomża - GKS Bełchatów ()

Ciekawe spotkanie w III lidze - gospodarze z niezłym młynem oraz oprawą - wysokim transparentem "Północne Mazowsze", podwieszaną sektorówką oraz małymi flagami trzymanymi w rękach. Bełchatowianie z malowanym transparentem "Stara gwardia, młodzi fani, wszyscy w Gieksie zakochani", nad którym machali flagami na kijach, odpalili race i świece dymne.



ŁKS Łódź - Odra Opole (280)

Gospodarze zaprezentowali poświetlaną foliową sektorówkę "1908". Odra przyjechała w 280 osób, w tym Polonia Bytom (70) i Zagłębie Lubin (3).



Hutnik Kraków - Zagłębie Sosnowiec (240)

Fani Hutnika z dobrym młynem i oprawą ze świecami dymnymi. Sosnowiczanie wykorzystali wszystkie przyznane im bilety.



Polonia Warszawa - Chrobry Głogów (60)



Wisła Kraków - Kotwica Kołobrzeg (-)

Niespełna 19 tys. kibiców na trybunach. Gospodarze z oprawą - malowaną sektorówką, transparentem "UW = race" oraz racowiskiem w młynie.



Polonia Przemyśl - Czuwaj Przemyśl (-)

Derby Przemyśla rozegrano niestety bez udziału kibiców Czuwaju. Gospodarze wystawili 450-osobowy młyn, w którym stawiły się delegacje Stali Rzeszów (81), Wisły Kraków (80) i Stali Stalowa Wola (55). Gospodarze odpalili trochę pirotechniki.





Wyjazd tygodnia: 3331 kibiców Lecha we Wrocławiu

Oprawa tygodnia: Choreo GKS-u Katowice na meczu z Górnikiem



Legia Warszawa na meczu z Pogonią Szczecin:











Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





GKS Katowice na meczu z Górnikiem Zabrze:













Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z GKS-em Katowice:







Piast Gliwice na meczu z Widzewem Łódź:





Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Cracovia na meczu z Puszczą Niepołomice:





Śląsk Wrocław na meczu z Lechem Poznań:











Lech Poznań na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:















Korona Kielce na meczu z Radomiakiem Radom:













Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:













Lechia Gdańsk na meczu z Jagiellonią Białystok:







Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:















Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Motorem Lublin:





Hutnik Kraków na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:







Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Hutnikiem Kraków:





Górnik Łęczna na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna:





ŁKS Łódź na meczu z Odrą Opole:





ŁKS Łomża na meczu z GKS-em Bełchatów:





GKS Bełchatów na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łomża:







KSZO Ostrowiec na meczu z Podhalem Nowy Targ:





Polonia Przemyśl na meczu z Czuwajem: