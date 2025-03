Jan Urban przymierzany do powrotu do Legii?

Poniedziałek, 31 marca 2025 r. 00:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, meczyki.pl, X

Wraz z końcem sezonu kończy się kontrakt trenera Goncalo Feio z Legią Warszawa. Przedłużenie umowy portugalskiego szkoleniowca jest sprawą dyskusyjną, szczególnie z powodu zdecydowanie niezadowalających wyników w Ekstraklasie. W podobnej sytuacji znajduje się obecny trener Górnika Zabrze, Jan Urban, któremu latem również wygasa umowa ze śląskim klubem. Jak donosi na portalu X użytkownik FootballScout, 62-letni szkoleniowiec ma być przymierzany do powrotu do stołecznej drużyny.









Ten sam użytkownik jako pierwszy podał informację o powrocie na stanowisko dyrektora sportowego Michała Żewłakowa, co ostatecznie sprawdziło się. Kilka godzin wcześniej Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że trenerowi Urbanowi ma być bliżej do rozstania z zespołem z Zabrza, niż przedłużeniem wygasającego kontraktu. Sam szkoleniowiec w rozmowie przed meczem jego drużyny z GKS-em Katowice na antenie Canal + Sport unikał odpowiedzi na pytanie o jego przyszłość, kwitując je uśmiechem i zmianą tematu.





Jan Urban szkoleniowiec Górnika Zabrze, któremu latem kończy się umowa z klubem jest przymierzany do powrotu i przejęcia Legii Warszawa! — FootballScout (@bakoskaut) March 30, 2025



Doświadczony szkoleniowiec trenował już Legię dwukrotnie. Pierwszą kadencję trener Urban pełnił od 4 czerwca 2007 roku do 14 marca 2010 roku, zdobywając z klubem Puchar i Superpuchar Polski. Były reprezentant Polski objął Legię ponownie 30 maja 2012 roku i prowadził ją do 19 grudnia 2013 roku. Do kolekcji swoich trofeów dołożył kolejny Puchar Polski i przede wszystkim tytuł mistrzowski w sezonie 2012/13. Szkoleniowiec uczestniczył również przy mistrzostwie zdobytym w następnym sezonie, w którym prowadził zespół do 21. kolejki. Łącznie trener Urban zasiadał na ławce trenerskiej Legii w 204 meczach, czyli największej liczbie oficjalnych spotkań w historii klubu, z których 116 zakończyło się zwycięstwem, 46 remisem i 42 porażką. Drużyna pod jego wodzą punktowała na poziomie średniej 1,93. W późniejszych latach był trenerem hiszpańskiej Osasuny, Lecha Poznań, Śląska Wrocław i Górnika Zabrze.



Legia pod jego wodzą raz awansowała do rozgrywek europejskich, awansując w sezonie 2013/14 do fazy grupowej Ligi Europy po odpadnięciu w fazie play-off el. Ligi Mistrzów z rumuńską Steauą Bukareszt, z którą Legia zremisowała w dwumeczu 3-3, ale zdobyła mniej bramek na stadionie rywala. W grupie "Wojskowi" rywalizowali z włoskim Lazio, tureckim Trabzonsporem i cypryjskim Apollonem Limassol, a trener Urban prowadził ich w każdym z 6 spotkań. Legioniści zakończyli rozgrywki na ostatnim miejscu w grupie z 1 wygraną i 5 porażkami na koncie, z bilansem bramkowym 2-8. W pozostałych 4 sezonach, w których trener Ubran prowadził Legię, odpadała ona na etapie eliminacji.



Latem na rynku dostępnych będzie więcej nazwisk, które w przeszłości były związane ze stołecznym klubem - z Piasta odchodzi Aleksandar Vuković, a bez pracy są Jacek Magiera i Daniel Myśliewiec.