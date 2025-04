Rezerwy

PP: Proch Pionki 0-4 Legia II Warszawa. Pewny awans

Środa, 2 kwietnia 2025 r. 18:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/8 finału Mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z piątoligowym Prochem Pionki 4-0. Do przerwy legioniści wygrywali 2-0. W kolejnej rundzie zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Broń Radom - Victoria Sulejówek.









W 13. minucie jeden z obrońców próbował wybić zagraną przez legionistów przed bramkę piłkę, ale zrobił to tak źle, że futbolówka trafiła do Szymona Grączewskiego, a ten pewnym uderzeniem umieścił ją w bramce. W 17. minucie Grączewski przedarł się prawą stroną, dośrodkował, a Cyprian Pchełka dołożył nogę i uderzeniem z najbliższej odległości podwyższył na 2-0.



W 48. minucie dobrą indywidualną akcją popisał się Grączewski, zbiegł do środka, odegrał, po rykoszecie od obrońcy piłkę otrzymał Igor Skrobała i pewnie pokonał bramkarza. W 82. minucie Michał Kucharczyk po prostopadłym podaniu od Puciłowskiego uderzył z pola karnego w długi róg, dając Legii czwarte trafienie.



PP: Proch Pionki 0-4 (0-2) Legia II Warszawa

Gole:

0-1 - 13' Szymon Grączewski b.a.

0-2 - 17' Cyprian Pchełka (as. Szymon Grączewski)

0-3 - 48' Igor Skrobała b.a.

0-4 - 82' Michał Kucharczyk (as. Wiktor Puciłowski)



Strzały (celne): Proch 5 (1) - Legia 22 (15)



Legia II: 1. Marcel Mendes-Dudziński, 13. Jakub Jendryka (46' 30. Jeremy White IV), 28. Bartosz Dembek, 16. Patryk Konik (70' 25. Hubert Dorczyk), 3. Viktor Karolak (46' 19. Maciej Bochniak) - 23. Szymon Grączewski (70' 32. Jakub Kisiel), 8. Maciej Saletra, 6. Aleksander Wyganowski - 27. Igor Skrobała (70' 7. Jakub Jędrasik), 9. Stanisław Gieroba (70' 19. Michał Kucharczyk), 29. Cyprian Pchełka (78' 22. Wiktor Puciłowski).

Rezerwa: Michał Bobier (br), Julien Tadrowski.

Trener: Filip Raczkowski



Proch: 1. Kamil Wójcik, 11. Cezary Kubryn, 5. Emil Kapusta, 9. Mateusz Szczepański, 13. Mateusz Krawczyk, 18. Jakub Sambor, 20. Emil Więcek, 15. Daniel Aminu Abaa, 10. Rafał Gil, 7. Michał Kucharczyk

Trener: Robert Rogala



Pary 1/8 finału:

Delta Słupno - Mazur Karczew

Powiślanka Lipsko - Mławianka Mława

KS CK Troszyn 4-4 Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Mazovia II Mińsk Mazowiecki 3-2 pd. Polonia II Warszawa

Broń Radom - Victoria Sulejówek

Proch Pionki - Legia II Warszawa

Żbik Nasielsk - Mazovia Mińsk Mazowiecki

Kasztelan Sierpc - Wisła II Płock



Mazowiecki Puchar Polski:

1/4 finału - 23.04.2025

1/2 finału - 21.05.2025

Finał - 04.06.2025 (Warszawa)