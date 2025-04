Futsal

AZS UŚ Katowice 2-4 Legia Warszawa

Sobota, 5 kwietnia 2025 r. 21:34 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 28. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z zespołem AZS UŚ Katowice 4-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają 19 kwietnia z Futsal Leszno.









Na pierwszą bramkę w tym meczu przyszło nam czekać aż 13 minut. Fabinho dostał idealne podanie z autu na środek boiska i skutecznym uderzeniem wykończył tę akcję. W 19. minucie przy strzale Łukasza Biela popełnił Tomasz Warszawski, który interweniował bardzo niepewnie i piłka wpadła do bramki. Kiedy wydawało się, że na przerwę zawodnicy będą schodzić przy wyniku, 1-1, na 4 sekundy przed końcem pierwszej połowy prowadzenie dał Legii Michał Klaus.



Już na początku drugiej połowy Patryk Widuch dostał świetne podanie od kolegi i pokonał Tomasza Warszawskiego. W 24. minucie całe boisko przebiegł Tomasz Warszawski i fantastycznym uderzeniem w samo okienko dał ponowne prowadzanie Legii. W 31. minucie Warszawski bardzo daleko wyrzucił piłkę, ta dotarła do Klausa. Zawodnik Legii dwukrotnie się obrócił, po czym pewnie posłał piłkę do bramki. Na 5 minut przed końcem z powodu urazu musiał zejść Tomasz Warszawski. Musiał go zastąpić grający trener, Adam Świątkowski. Ostatecznie Warszawski wrócił jednak na parkiet i zdołał dograć spotkanie.



AZS UŚ Katowice 2-4 (1-2) Legia Warszawa

0-1 - 13' Fabinho

1-1 - 19' Łukasz Biel

1-2 - 20' Michał Klaus

2-2 - 22' Patryk Widuch

2-3 - 24' Tomasz Warszawski

2-4 - 31' Michał Klaus



AZS: 23. Dawid Barteczka, 5. Tomasz Lutecki, 13. Paweł Błaszczyk, 20. Dominik Wilk, 28. Patryk Zając

rezerwa: 31. Denis Sobecko, 2. Michał Kubik, 7. Łukasz Biel, 9. Artur Popławski, 11. Maksym Krawiec, 14. Michał Król, 77. Patryk Widuch, 80. Marcin Jastrzembski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 8. Denys Lifanow, 9. Michał Klaus, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 88. Adam Świątkowski, 7. Andre Luiz, 14. Fabinho, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado



żółte kartki: Andre Luiz



