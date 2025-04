III liga: GKS Bełchatów 2-4 Legia II Warszawa

W meczu 24. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z GKS-em Bełchatów 4-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1. Kolejne spotkanie rozegrają 12 kwietnia o godz. 18, na wyjeździe z Polonią Lidzbark Warmiński.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Ziggy - 1 godzinę temu, *.75.95 ze znanym rywalem ładny wynik na wyjeździe; czasami jedynka nie potrafiła tam wygrać odpowiedz

RoadrunnerWhiteLegion - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To się lubi gratki za zwycięstwa samych do końca odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.31.17 Mamy lidera..... to tylko 3 liga odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I jeszcze wczoraj Skierniewice w łeb mamy tyle samo punktów ale zaległy mecz i lepszy bilans bezpośrednich spotkań... Czyżby w końcu awans ? odpowiedz

Sebas - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo odpowiedz

Remino - 2 godziny temu, *.orange.pl 🙂 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.