Bezpośrednią transmisję z meczu Ruch Chorzów - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. Spotkanie dostępne będzie także w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na stronie www.sport.tvp.pl. Początek o godz. 18:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA RUCH - LEGIA FORTUNA:

Borsi77 - 16 minut temu, *.79.153 Ruch Chorzów kibicowsko... cóż za dramat,zaściankowość,Fura kompleksów (celowo z dużej) pierwszy raz słyszalni w 60 minucie kiedy cały stadion zawył LTSK... cóż za bezsilność,jakie to żałosne😁 odpowiedz

PLBBOY - 9 minut temu, *.inetia.pl @Borsi77: Kilka żałosnych bluzgów to wszystko na co ich dzisiaj stać. odpowiedz

Joker - 27 minut temu, *.chello.pl Brawo Wszołek! Ale brama! odpowiedz

PLBBOY - 41 minut temu, *.inetia.pl Nasza Legia najlepiej ru...a ru...a... 😂 odpowiedz

Robert - 1 godzinę temu, *.96.4 🥇⚽️ odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl W meczu o wszystko Legia pokonala zespol z nizszej ligi. odpowiedz

Dickson Chotowski - 57 minut temu, *.btcentralplus.com @jarekk: Mistrz niemiec wczoraj przegral polfinal pucharu niemiec z druzyna z 3ej ligi. Wszystko mozliwe kiedy sie lekcewazy przeciwnika. Na szczescie nie widac to u naszych. odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo Chodyna! Frajerzy pluli na niego! Brawo Polak Chodyna! odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tylko zwycięstwo i nie ma to, tamto! odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Do boju Legio marsz! odpowiedz

Tak będzie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ruch vs Legia 2:0 odpowiedz

Mistrzu84 - 2 godziny temu, *.177.39 Czy ktoś musi uwazac na kartki zeby nie pauzować w finale PP?? odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ........................... Tobiasz ..........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Pankov ... Kapuadi

.............. Augustyniak ... Oyedele ................

Biczachczjan ....... Kapustka ........ Vinagre

............................ Szkurin ..........................

LEGIA Mistrz !

❤️🤍💚

FINAŁ 🥇🏆

🖤 odpowiedz

Kupiec - 2 godziny temu, *.chello.pl @MonsteR (L): sprzedać ojedele jakimś frajerom. odpowiedz

Dużo szczęścia Legii co do rywala - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ruch akurat na 1 Ligę jest słaby . Legia akurat tu i juniorami spokojnie by wygrała . odpowiedz

