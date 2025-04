Konferencja

Szulczek: Ułatwiliśmy Legii sprawę

Środa, 2 kwietnia 2025 r. 22:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Dawid Szulczek (trener Ruchu): Legia była dziś dużo lepszą drużyną, a my ułatwiliśmy im trochę sprawę. Mimo że przed meczem była duża mobilizacja, to już na jego początku było nieszczęśliwe wydarzenie, Jehor Cykało wpadł na sędziego, stracił piłkę. Łatwo straciliśmy bramki. Nie udało nam się już wrócić do meczu.









Musimy jako pierwsi strzelić gola w jakimś meczu, napędzić się, bo tego nam bardzo brakuje.



Wynik wskazuje, że było nam trudno postawić się Legii. Nie mogę jednak mieć zarzutów do tego, jak piłkarze przygotowywali się do meczu, jak piłkarze funkcjonowali przed meczem i jak zależało im na dobrym rezultacie. To po prostu była duża różnica jakościowa, a my trochę pomogliśmy Legii przy dwóch pierwszych golach.