Legia Warszawa bez najmniejszych problemów awansowała do finału Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Pogonią Szczecin. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Chorzowa: Ruch Chorzów 0-5 Legia Warszawa - Woytek / 61 zdjęć

Siarczan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nic nie było o okrągłej rocznicy śmierci Wielkiego Polaka?? odpowiedz

Kiwi ? - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Siarczan: kogo ? odpowiedz

Piotr Wróblewski - 3 godziny temu, *.centertel.pl Liczy się finał odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wiadomo jaka liczba ? Chyba nie za duża skoro żadnego ujęcia całej Naszej trybuny nie ma.... odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @Alan: No jak nie ma? :) odpowiedz

SZERLOCK - 3 godziny temu, *.centertel.pl ILE LEGIONISTÓW NA SEKTORZE? odpowiedz

sektor 200 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl 🏆🏆🏆 PUCHAR JEST NASZZZZZZZ🏆🏆🏆 odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Pozdrowienia dla koleżanki, blondyneczki z pierwszego zdjęcia, pozdrawiam sektor 203 :) odpowiedz

