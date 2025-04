4-6.04: Weekendowy rozkład jazdy

Na niedzielnym meczu w Zabrzu po raz kolejny zabraknie kibiców Legii - na stadionie Górnika cały czas wyłączony z użytkowania jest sektor gości. W piątek w Toruniu zagrają nasi koszykarze, w sobotę wyjazdowe mecze czekają także rugbistów (w Poznaniu) i futsalistów (w Katowicach). W sobotni wieczór w Sosnowcu będzie miał miejsce mecz przyjaźni pomiędzy Zagłębiem i Olimpią Elbląg. W niedzielę w Karaczi w Pakistanie, rozpoczną się mistrzostwa świata do lat 23 w squasha, w których udział brać będzie zawodnik Legii - Jakub Pytlowany. Rozkład jazdy: 4.04 g. 19:00 Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa [kosz] 5.04 g. 14:00 Posnania Rugby Club - Legia Warszawa [rugby] 5.04 g. 14:45 Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 5.04 g. 15:30 GKS Bełchatów - Legia II Warszawa 5.04 g. 20:00 AZS UŚ Katowice - Legia Warszawa [futsal] 5.04 g. 20:00 Zagłębie Sosnowiec - Olimpia Elbląg 6.04 g. 14:45 Górnik Zabrze - Legia Warszawa 7.04 g. 20:00 Jong FC Utrecht - FC Den Haag

Wołomin NR - 52 minuty temu, *.orange.pl Pozdrawiam serdecznie Braci z Sosnowca i Elbląga! odpowiedz

