- 1 godzinę temu, *.aster.pl

To jest chore jak wiele rzeczy w tym sporcie. Jak sobie piłkarz bierze do obsługi agenta to niech za niego płaci. Klub powinien mieć prawo powiedzieć: my rozmawiamy z piłkarzem, to jego zatrudniamy. Jak piłkarz ustanawia pełnomocnika, to proszę bardzo, ale niech sobie za niego płaci.

