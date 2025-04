Zapowiedź meczu

Po bilet na Narodowy

Wtorek, 1 kwietnia 2025 r. 19:16 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W środę Legia Warszawa zagra o awans do finału Pucharu Polski, którego zdobycie stało się priorytetem w tym sezonie. Tego dnia gracze Goncalo Feio zagrają w Chorzowie z Ruchem, który tej wiosny jeszcze nie wygrałmeczu. Początek spotkania o godzinie 18:00 na Stadionie Śląskim.









Ostatnia nadzieja?



Niekorzystne rozstrzygnięcia w lidze sprawiły, że to Puchar Polski stał się dla Legii najkrótszą i jedyną drogą do gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Ligowy impas trwa od dłuższego czasu, co mocno wpłynęło na pozycję w tabeli. Po ostatniej kolejce "Wojskowi" zaczęli na plecach czuć oddech Cracovii, która ma już teraz tyle samo punktów. Przed kilkoma dniami podopieczni Goncalo Feio zaledwie zremisowali u siebie z Pogonią Szczecin, przez co zmarnowali szansę na odrobienie dodatkowych punktów jej w ligowej klasyfikacji. Obecnie na krajowym podwórku Legia przedłużyła więc serię niewygranych spotkań do trzech. Ostatni raz trzy punkty zostały wywalczone na początku marca przeciwko Śląskowi Wrocław. Od tamtej pory, nie licząc gry w europejskich pucharach, zobaczyliśmy dwa remisy oraz przegraną. Dwa punkty na dziewięć możliwych, to zdecydowanie wynik poniżej oczekiwań i nie pozostawiają złudzeń, że ligowy sezon można całkowicie spisać na straty.



Medialne spekulacje



Brak gry w europejskich pucharach w przyszłym roku będzie katastrofą nie tylko finansową, ale również wizerunkową i będzie mocną podstawą do rozpoczęcia kolejnej klubowej rewolucji. W poniedziałek w mediach pojawiły się spekulacje odnośnie posady trenera i potencjalnego przejęcia drużyny przez Jana Urbana. Skupianie się na dziennikarskich pogłoskach przed końcem sezonu na pewno nie pomoże w należytej koncentracji, jednak nie od dzisiaj wiadomo, że posada Feio nie jest w klubie najsilniejsza. Nowy-stary dyrektor sportowy będzie miał niebawem sporo do powiedzenia w kwestii szkoleniowca i na tę chwilę trudno wyobrazić sobie argumenty, które sprawią, że postanowi podpisać nowy kontrakt z aktualnym trenerem.



Dlatego właśnie starcie z Ruchem jest dla Feio wyjątkowo ważne. Wydaje się, że możliwość triumfu w krajowym pucharze jest jeszcze jedną z nielicznych rzeczy, która nadal pozwala mu pracować przy Łazienkowskiej. Mecz z Ruchem rozpocznie dla Legii wyjątkowo trudne dwa tygodnie. W trakcie ich trwania warszawski zespół stoczy pojedynki na trzech różnych frontach z bardzo wymagającymi przeciwnikami. Wydaje się, że co prawda w środę rywal będzie teoretycznie najsłabszy, to jednak pokonanie chorzowian jest czymś absolutnie obowiązkowym. Waga tego meczu jest największa, a przegrana będzie bardzo bolesna.



fot. Piotr Galas / Legionisci.com



Kryzys Ruchu



Dla Ruchu Chorzów dobra gra w Pucharze Polski jest odskocznią od problemów w lidze. Na ten moment najbliższy rywal Legii zajmuje na zapleczu Ekstraklasy 7. miejsce i traci 3 punkty do miejsca barażowego. Ostatnimi czasy klub z Chorzowa spisuje się fatalnie. Na sześć spotkań w I lidze zanotował trzy remisy i trzy przegrane, a w tym bardzo dotkliwą na swoim stadionie z Wisłą Kraków aż 0-5. Co więcej, "Niebiescy" bardzo słabo wyglądają w ofensywie. Bramkarza rywali nie pokonali już od 270 minut. Żadnemu z zawodników nie udało się w tym sezonie złamać bariery dziesięciu strzelonych goli. Najbliższej tego jest Daniel Szczepan, który w 25 występach zdobył osiem bramek. 29-latek skuteczny był jednak przede wszystkim na początku rozgrywek. Potem jego forma spadła, czego efektem jest tylko jedno trafienie w tym roku.



Ruch do półfinału Pucharu Polski awansował po wygraniu z Koroną Kielce pod koniec zeszłego miesiąca. Wtedy to zwycięstwo pierwszoligowcom zapewnił Jehor Cykało, który strzelił dwa gole. Wcześniej ekipa z Chorzowa w krajowym pucharze ograła kolejno Podhale Nowy Targ, Avię Świdnik oraz Unię Skierniewice. Środowa rywalizacja będzie dla niej zdecydowanie najcięższą przeprawą.



Mecze Ruchu w PP:

25.09.24 – Podhale Nowy Targ (w) 2-0 / Kozak 30', Novothny 54'

29.10.24 – Avia Świdnik (w) 3-1 / Szczepan 15', Myszor 57', Ventúra 77'

04.12.24 – Unia Skierniewice (w) 2-0 / Szwoch 34', Barański 71'

25.02.25 – Korona Kielce (d) 2-0 / Cykało 14', 51'



Ostatni raz Legia zmierzyła się z Ruchem w lutym poprzedniego roku. Wtedy to górą byli piłkarze ze stolicy, którzy zgarnęli trzy punkty po bramce Marca Guala. Ogólny bilans "Wojskowych" w rywalizacji z tym klubem można ocenić pozytywnie, szczególnie jeśli chodzi o grę na stadionie w Chorzowie. Tam Legia nie przegrała od pięciu meczów, a co więcej notuje aktualnie serię trzech kolejnych spotkań z czystym kontem. Ostatni raz Legia przegrała z Ruchem na jego stadionie w sierpniu 2013 roku.



Gdzie obejrzeć?



Mecz 1/2 finału Pucharu Polski Ruch Chorzów - Legia Warszawa odbędzie się w środę, 2 kwietnia o godz. 18:00. Transmisję będzie można zobaczyć TVP Sport, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na stronie www.sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.