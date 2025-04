Bilety na finał Pucharu Polski

Bilety na sektory neutralne, w cenie 140 zł, sprzedawane będą przez PZPN. Wejściówki na sektory przeznaczone dla kibiców poszczególnych klubów kosztować będą 100 zł i będą dystrybuowane przez kluby w terminie późniejszym. W przypadku wygranej Legii w dwumeczu z Chelsea FC i awansu do 1/2 finału Ligi Konferencji, finałowe spotkanie o Puchar Polski zostanie przełożone. Wstępnie mówi się o 14 maja. fot. PZPN

1410 - 16 minut temu, *.vectranet.pl Dwa finały w jednym miesiącu? Lubie to ;) odpowiedz

L - 28 minut temu, *.236.233 Mecz 50/50, Pogon jest niebezpieczna, ostatnio prawie w koncowce wygrali.



Ciezko bedzie, jeszcze po takim kwietniu. odpowiedz

Tosiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziś był pogrzeb Pana Antoniego Trzaskowskiego. Jakaś delegacja, wieniec, sztandar? Nie, nic takiego. Wstyd. odpowiedz

artic - 28 minut temu, *.t-mobile.pl @Tosiek: Dokladnie wstyd!byłem na pogrzebie nawet wieńca legijnego nie było ( u sp.Felka Niedziółki był) było za to wielu ludzi pilki A.Piechniczek, S.Szczepłek , S.Białas i Rysio Milewski sztandar też był ale Mazura Karczew. odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Do zobaczenia 14 maja na Narodowym odpowiedz

LLL - 2 godziny temu, *.chello.pl Za Bonka placilismy 3 dychy za bilet, 2 lata temu placilismy 80, teraz 100. odpowiedz

Kunta Kinte - 2 godziny temu, *.orange.pl Na sektor neutralny można wejść z szalikiem? odpowiedz

Huwdu - 1 godzinę temu, *.50.13 @Kunta Kinte: w czapce i w rekawiczkach odpowiedz

żubr - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Kunta Kinte: Tylko z oficjalnym, kuleszowym. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl 100 złotych, hahahahhahaha. Dobre. odpowiedz

Czarek K - 30 minut temu, *.autocom.pl @L: za mało? odpowiedz

Flota - 2 godziny temu, *.plus.pl Które strona Legii? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Flota: po prawej. odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.mrsn.at Legia będzie miała które sektory ? odpowiedz

Twitter - 2 godziny temu, *.com.pl @Kamil: jak zawsze od strony Ronda Waszyngtona odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kamil: po prawej. Jak zawsze. odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.mrsn.at @L: dzięki odpowiedz

ems - 2 godziny temu, *.autocom.pl Gdzie kupować te bilety? odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ems: Pewnie będą na laczynaspilka odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Mam takie przeczucie że wygramy z tymi śmierdzącymi paprykarzami. odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Będzie finał nienawiści 🙂🙂🙂 odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pamiętam jak kiedyś kupowałem biletu na finał po 15/20 zł odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl @KibicL: za Bnka byly takie ceny i pamietam jak Boniek mowil, ze beda bardzo tanie, bo nie chca zrabiac na PP. odpowiedz

Kibic L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Już bilety na nasze sektory podzielone. odpowiedz

Dino - 3 godziny temu, *.77.152 Na 2 sie szykujcie drugi termin nie wchodzi w grę 🤣🤣 odpowiedz

wróżbita Maciej - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Dino: Jednak 14 odpowiedz

Igi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Troszkę drog8ec odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.aster.pl @Igi: Teraz już nie wypada narzekać na cenę, bo wyjdziesz na biedaka😜 odpowiedz

Xxxx - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Oby zasady takie jak na Chelsea, ewentualnie liczba meczy odpowiedz

Wyjdź - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Xxxx: jak ci meczy to nakarm, bo głodna. odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Xxxx: męczy to koza odpowiedz

Kunta Kinte - 2 godziny temu, *.orange.pl @Xxxx: Nie kompromituj kibiców Legii analfabeto! odpowiedz

