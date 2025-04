Ce(L)ownik: Legia awansuje do finału

KURSY NA RUCH - LEGIA FORTUNA: 1 5.8 X 4.25 2 1.52 Pełna oferta zakładów na mecz Ruch - Legia TYTUŁ: Ce(L)ownik: Legia Warszawa wygra 0-2 Najczęściej typowanym wynikiem jest 0-2 (24,3% głosów). Kolejne w zestawieniu są: 0-3 - 14,2% 1-2 - 11,6% 1-3 - 10,6% 0-1 - 10,2% Średnia liczba bramek, jaką strzeli Ruch Chorzów to 0,58 a Legia Warszawa 1,96 . Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!

Przed meczem Ruch Chorzów - Legia Warszawa, który odbędzie się w środę, 2 kwietnia o godz. 18:00 na Stadionie Śląskim w Chorzowie, oddaliście 931 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 79% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 4% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 17% typuje zwycięstwo Ruchu.

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Z fają też Legia miała wygrać 🤔 odpowiedz

