Szulczek: Dla Legii to mecz o wszystko

Środa, 2 kwietnia 2025 r. 10:00 źródło: Ruch Chorzów

- Myślę, że dla Legii to mecz sezonu w kontekście przyszłości tego klubu w sezonie kolejnym. Z mojej perspektywy musi to traktować jak mecz o wszystko. My chcemy podążać za naszymi marzeniami. Również jesteśmy klubem o bogatej historii i wszyscy mamy świadomość, jak ważnym meczem dla kibiców i społeczności Ruchu jest spotkanie z Legią. Musimy sposobem powalczyć, by przejść do kolejnego etapu Pucharu Polski – mówi przed półfinałowym spotkaniem Pucharu Polski trener Ruchu Chorzów, Dawid Szulczek.









- Myślę, że Legia zacznie w środę tak, jak wszystkie poprzednie mecze, czyli bardzo intensywnie. Będzie chciała trzymać piłkę jak najbliżej naszego pola karnego. Naszym zadaniem będzie łamanie jej planu i realizowanie swojego, korzystanie z faz przejściowych, stałych fragmentów. A przede wszystkim – zaskoczenie Legii tym, że potrafimy też utrzymywać się przy piłce. Niektóre mecze Legii w tym roku pokazały, że to drużyna, którą na pewno można zaskoczyć.



- W poniedziałek już wszyscy byli na treningu, zawodnicy leczący urazy już biorą udział w zajęciach. Wrócił Konczkowski czy Kuba Bielecki i wszystko wskazuje na to, że będzie już gotowy na Legię.