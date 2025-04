Koszykówka

Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami

Czwartek, 3 kwietnia 2025 r. 15:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W ostatniej kolejce zarówno ekipa z Torunia, jak i Legia, sprawiły niespodzianki, wygrywając z wyżej notowanymi zespołami. W piątek w Arenie Toruń kibiców czeka niesamowicie ciekawe spotkanie - zespół z grodu Kopernika walczy bowiem o miejsce w fazie play-off, legioniści z kolei, po ostatnich wynikach, mają szansę wskoczyć do najlepszej czwórki przed decydującą fazą sezonu.



Ekipa z Torunia, która kolejny rok występuje pod nową nazwą, ze względu na zmianę sponsora tytularnego, obecnie zajmuje 9. miejsce w ligowej tabeli z bilansem 11-12. Ta lokata gwarantuje grę w play-in, z kolei do szóstej lokaty, torunianie tracą trzy punkty i odrobienie tej straty wydaje się niełatwym zadaniem. Z tym, że terminarz mają dość sprzyjający - tj. aż pięć z siedmiu pozostałych meczów, rozegrają przed własną publicznością. Inna sprawa, że torunianie mają gorszy bilans domowych meczów (4-6) od tych rozgrywanych na wyjazdach (7-6). Ostatnio Twarde Pierniki wygrane przeplatają porażkami. I tak po pechowej porażce (-1) ze Spójnią na własnym parkiecie, wygrali ze Stalą w Ostrowie (+6), by kilka dni później przegrać w derbowym meczu z Anwilem w Toruniu (-8). W ostatni weekend kibice w Arenie Toruń byli świadkami niesamowitego widowiska z aktualnym mistrzem Polski - Treflem Sopot, które rozstrzygnęło się dopiero w drugiej dogrywce. Ostatecznie to najbliżsi rywale Legii zwyciężyli 124:121. Kapitalne spotkanie rozegrali Michael Ertel (36 pkt., 11/21 z gry, 7 wymuszonych przewinień i 9 as.) oraz Dominik Wilczek (34 pkt., 5/10 za 3 i 11/11 z linii rzutów wolnych).



Zespół prowadzony przez serbskiego szkoleniowca, Srdjana Suboticia w trakcie rozgrywek dokonał bardzo ograniczoną liczbę ruchów kadrowych. Pożegnano się m.in. z testowanym przed sezonem w Legii, Dzimitrym Ryunym, który po rozegraniu ośmiu spotkań (ostatnie na początku grudnia), przeniósł się do drugiej ligi tureckiej (Kapakli Spor), gdzie spisuje się naprawdę przyzwoicie. Torunianie w trakcie sezonu (w drugiej połowie grudnia) pozyskali z Arki Gdynia byłego zawodnika Legii, Grzegorza Kamińskiego. Ten oprócz znacznie poważniejszej roli niż w klubie z Trójmiasta (obecnie ponad 27 min. na mecz), zdecydowanie lepiej prezentuje się na boisku, zazwyczaj rozpoczynając mecze w wyjściowej piątce, a także notując średnio 10.5 pkt. (przy skuteczności za 3 pkt. na poziomie... 50 procent!) oraz 2.4 zbiórki i 1.8 as. Kamiński w Legii występował przez trzy sezony - od roku 2020 do końca rozgrywek 2022/23.



Oprócz występu Kamińskiego przeciwko Legii, w piątkowy wieczór niezwykle ciekawie zapowiada się braterski pojedynek Wilczków. Dominik, grający w Toruniu, czyli starszy z braci, odgrywa bardzo istotną rolę w rotacji torunian. W ciągu ponad 23,5 min. zdobywa 11.4 pkt. Rola Maksa w Legii jest wyraźnie mniejsza - średnio grywa nieco ponad 11.5 min. i notuje 3.1 pkt. W pierwszym meczu na Bemowie, górą był Maks. Choć na parkiecie spędził 8:20 min. i nie zdobył punktu (miał za to trzy asysty), Dominik zaś wystąpił przez ponad 23 min. i zdobył 11 pkt., to jednak indywidualny występ na podstawie plus-minut był korzystny dla Maksa, a także Legii, która zwyciężyła 82:77.



W Toruniu długo czekano na powrót po kontuzji Słoweńca, Aljaza Kunca. Kiedy skrzydłowy pod koniec stycznia w końcu po wielomiesięcznej rehabilitacji wrócił do gry, odnowiła mu się kontuzja stopy. Jego występ przeciwko Legii jest wykluczony, a i powrót do gry do końca sezonu zasadniczego stoi pod znakiem zapytania. Najlepszym strzelcem i liderem toruńskiego zespołu jest Michael Ertel - amerykański rzucający, który ostatni sezon spędził w II lidze francuskiej (w Clermont), zdobywa średnio 18.1 pkt. na mecz (przy skuteczności za 3 na poziomie 41.5%) oraz 4.8 asysty. Bardzo ważną postacią jest także rozgrywający, Divine Myles, który również skuteczny jest z dystansu (39.6% za 3), a ponadto zdobywa 13 pkt. na mecz oraz 3.6 as. Na pozycjach 3-4 występuje Szwed - Viktor Gaddefors (śr. 12.8 pkt. i 5.6 zb. w ciągu aż 35 min. na parkiecie). W strefie podkoszowej serbski trener ma do dyspozycji dwóch bardzo silnych graczy - Abdula Malika Abu (śr. 10.0 pkt. i 4.5 zb. na mecz) oraz Barreta Bensona (śr. 8.7 pkt. i 5.1 zb.), który wcześniej występował w Spójni i Starcie, a do Torunia pozyskany został pod koniec listopada z KK Split. W rotacji są także Wojciech Tomaszewski (śr. 21.5 min., 7.5 pkt.) oraz Bartosz Diduszko (śr. 7 min. i 1.7 pkt.).



Legia do meczu przystąpi po dwóch kolejnych wygranych i mamy nadzieję, że podtrzyma dobrą dyspozycję, a jednocześnie poprawi jeszcze tę serię. Legioniści w ostatnią sobotę we Włocławku zaprezentowali się naprawdę wybornie, a przypomnijmy, że grali bez swojego lidera - Kamerona McGustiego. Amerykanin, najlepszy strzelec "Zielonych Kanonierów" jest już w pełnej dyspozycji i gotowy do walki o kolejne ligowe punkty. Widać, że trener Heiko Rannula coraz lepiej poukładał grę naszej drużyny - jest zdecydowanie większe wykorzystanie podkoszowych (nawet jeśli nie kończą akcji rzutami, to absorbują rywali i odgrywają piłkę do swoich kolegów), większa intensywność oraz dzielenie się piłką. Widać to m.in. po dyspozycji Andrzeja Pluty, który we Włocławku zagrał kapitalnie - dogrywając piłki do kolegów, a także skutecznie rzucając z dystansu. W coraz lepszej formie są także Michał Kolenda, czy Ojars Silins. Wierzymy, że w piątkowy wieczór w Toruniu ponownie zobaczymy legionistów w wysokiej formie, a wygrana może pozwolić na wskoczenie nawet na trzecie miejsce w ligowej tabeli.



Bilans ostatnich meczów pomiędzy obiema drużynami jest bardzo korzystny dla Legii. Nasz zespół wygrał aż 10 ostatnich spotkań z Twardymi Piernikami. Torunianie ostatni raz wygrali mecz o punkty z Legią w październiku 2019 roku, kiedy zwyciężyli w Toruniu 79:70. W minionym sezonie legioniści wygrali w Arenie Toruń 83:70, a pierwsze spotkanie obecnego sezonu, na początku grudnia na Bemowie, zwyciężyli 82:77. Wówczas ekipa z Torunia trafiła aż 42.9% rzutów za 3 punkty, a jej najlepszym strzelcem był Ertel - zdobywca 20 punktów. Tyle samo punktów dla Legii zdobył Kameron McGusty. Względem tamtego spotkania, w naszych barwach doszło do paru zmian kadrowych - nie ma już Evansa, Jonesa, zagrają z kolei Sykes, E.J. Onu, a także Aleksa Radanov.



Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00 w Arenie Toruń. Nowoczesna hala, która służy także lekkoatletom posiada bieżnię, przez co odległość z trybun do parkietu jest dość spora. Bilety na mecz kupować można TUTAJ. Transmisja spotkania będzie miała miejsce na platformie Emocje.TV.



ARRIVA POLSKI CUKIER TORUŃ

Liczba wygranych/porażek: 11-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,8 / 87,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,7%



Skład: Divine Myles, Michael Ertel, Paweł Sowiński (rozgrywający), Dominik Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Viktor Gadderors, Grzegorz Kamiński, Bartosz Diduszko, Ignacy Grochowski, Hubert Lipiński, Aljaz Kunc, Hubert Prokopowicz (skrzydłowi), Abdul Malik Abu, Barret Benson (środkowi).

trener: Srdjan Subotić, as. Jarosław Zawadka



Najwięcej punktów: Michael Ertel 417 (śr. 18.1), Divine Myles 274 (13.0), Viktor Gaddefors 294 (12.8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Divine Myles, Paweł Sowiński, Viktor Gadderors, Grzegorz Kamiński, Barret Benson.



Wyniki: Start (d, 90:96), Zastal (w, 68:79), Dziki (d, 90:94), Czarni (d, 78:96), Spójnia (w, 67:79), Stal (d, 90:83), Anwil (w, 83:66), Trefl (w, 75:68), Legia (w, 82:77), Górnik (w, 77:63), GTK (d, 91:92), Arka (w, 97:108), Śląsk (d, 87:72), King (w, 107:95), MKS (w, 98:101), Start (w, 79:71), Zastal (d, 83:79), Dziki (w, 86:98), Czarni (w, 83:89), Spójnia (d, 88:89), Stal (w, 87:93), Anwil (d, 89:97), Trefl (d, 124:121).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.12.2024 Legia Warszawa 82:77 Twarde Pierniki Toruń

02.03.2024 Twarde Pierniki Toruń 70:83 Legia Warszawa

04.11.2023 Legia Warszawa pd. 91:84 Twarde Pierniki Toruń

10.03.2023 Twarde Pierniki Toruń 84:88 Legia Warszawa

05.11.2022 Legia Warszawa 81:68 Twarde Pierniki Toruń

02.01.2022 Twarde Pierniki Toruń 77:87 Legia Warszawa

12.09.2021 Legia Warszawa 105:68 Twarde Pierniki Toruń

23.12.2020 Polski Cukier Toruń 94:102 Legia Warszawa

23.09.2020 Legia Warszawa 84:64 Polski Cukier Toruń

12.01.2020 Legia Warszawa 92:85 Polski Cukier Toruń

02.10.2019 Polski Cukier Toruń 79:70 Legia Warszawa

08.03.2019 Polski Cukier Toruń 94:80 Legia Warszawa

10.11.2018 Legia Warszawa 68:63 Polski Cukier Toruń

09.03.2018 Polski Cukier Toruń 98:59 Legia Warszawa

12.11.2017 Legia Warszawa 67:85 Polski Cukier Toruń



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 20-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,2 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 431 (śr. 19,6), Andrzej Pluta 279 (12,1), Michał Kolenda 249 (11,3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Keifer Sykes, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85).



Termin meczu: piątek, 4 kwietnia 2025 roku, g. 19:00

Adres hali: Toruń, ul. Gen. J. Bema 73/89 (Arena Toruń)

Ceny biletów: 27 zł (ulgowe) oraz 37 zł (normalne)

Pojemność hali: 6248 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski