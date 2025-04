Urazy Guala i Kapustki

Z kolei w 66. minucie boisko z urazem opuścił Bartosz Kapustka . Pomocnik chwilę wcześniej, podczas próby wybicia piłki, został zaatakowany przez Filipa Starzyńskiego, zakleszczył lewą nogę między nogami rozpędzonego zawodnika Ruchu i momentalnie złapał się za kolano. Kapitan Legii próbował jeszcze wrócić na boisko, ale zdecydował się na zmianę. Gual wystąpił w obecnym sezonie w 42 meczach. Hiszpański napastnik trafił do siatki rywala 17-krotnie i dołożył 6 asyst. Kapustka zagrał o jedno spotkanie mniej, zdobył 12 goli i 3 asysty. - Jesteśmy w trakcie pierwszego badania stanu zdrowia Guala i Kapustki Na ten moment więcej nie mogę powiedzieć. Martwię się tym trochę, ale po to jesteśmy drużyną, żeby każdy w każdym momencie mógł wziąć odpowiedzialność. Liczę, że nie będzie to nic poważnego i mam wiarę, że inni będą gotowi, by ich godnie zastąpić - powiedział trener Legii, Goncalo Feio.

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Szkoda Guala bo wbrew tym wszystkim negatywnym komentarzom na nim opiera się w dużej mierze gra ofensywna. To nie jest tak że to jest beznadziejny grajek. Oczywiście często irytuje no i te stringi mógłby sobie darować ale potrafi niekonwencjonalnie podać i ostatnio strzela. Oby nic poważnego bo inaczej gramy w pucharze bez napastnika. No i oby Kapi był zdrowy bo żal chłopaka po tym jak długo walczył o powrót na boisko. Kolejna poważniejsza kontuzja dla niego mogłaby oznaczać koniec grania. Czekamy jutro na jakieś pozytywne wieści odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.akamaitechnologies.com Pytanie do Redakcji: Czy Szkurin będzie mógł zagrać z Chelsea, czy jeżeli nie zgłoszono go przed startem rozgrywek w 2025 roku to już nie da się dopisać? odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.Legionisci.com @floyd: Nie będzie mógł zagrać. odpowiedz

floyd - 1 godzinę temu, *.akamaitechnologies.com @Redakcja Legionisci.com: dzięki 👍 odpowiedz

TOXI - 2 godziny temu, *.net.pl Uraz Kapustki wygląda mi na więzadło. Obym się mylił. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Uraz Kapiego może być bardzo groźny,oby nie! ☹️ odpowiedz

Igi - 3 godziny temu, *.centertel.pl No szkoda zecgual zszed odpowiedz

