Pierwszy gol Szkurina w Legii

Szkurin przyszedł do Legii pod koniec zimowego okna transferowego ze Stali Mielec. Dotychczas napastnik zagrał w warszawskim zespole 6 spotkań, w których zanotował jedną asystę.

W 84. minucie półfinałowego meczu Pucharu Polski z Ruchem Chorzów gola zdobył Ilja Szkurin . Białorusin wykorzystał zgranie Radovana Pankova po dalekim wyrzucie z autu na pole karne i pewnie trafił do siatki. Dla Białorusina było to pierwsze trafienie w barwach stołecznej drużyny.

Kermit - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brameczka wyjątkowo ładna. Może się chłopak odblokuje. odpowiedz

Igi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gratulacje odpowiedz

paw_pawela - 2 godziny temu, *.telkab.pl czekamy na więcej... będzie więcej 💪 odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bardzo dobrze.Od czegoś trzeba zacząć.Dzis przeciwnik nie był wymagający więc była okazja postrzelać więc i szkurin coś ukuł.Ale widać na przestrzeni kilku meczów że chłopak nie jest zgrany z zespołem.Gual mimo że często irytuje lepiej sie rozumie z legionistami.Poiczekajmy i na Szkurina.Mysle że forma przyjdzie,może nie w tym sezonie ale w przyszłym już tak.A nawet powinna,bo wtedy wręcz będzie należało wymagać o wiele więcej od niego niż teraz.

Chłop ma warunki fizyczne bardzo dobre,żal by było z nich nie skorzystać odpowiedz

Hakon - 3 godziny temu, *.chello.pl Mam nadzieję że, to pierwszy w wielu odpowiedz

Wujo z wąsem - 3 godziny temu, *.99.184 1 milion euro. Powtarzam: 1 milion euro. odpowiedz

